ИАЦ «Альпари»: Коронавирус снова обвалил мировые рынки

В понедельник, 21 сентября, мировые фондовые рынки снова вспомнили о весенних обвалах, индексы камнем покатились вниз. Основная причина падения рынков – страх перед развитием второй волны пандемии Covid-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник высказал опасения, что в Соединённом Королевстве вторая волна эпидемии уже началась. А глава Федерального резервного банка Далласа и член комитета по открытым рынкам ФРС Роберт Каплан заявил, что в настоящее время коронавирус, а не монетарная политика, является главным драйвером экономики США. Это сильно напугало американский и другие международные рынки. Так, индекс Dow в понедельник упал на 1,84%, S&P 500 - на 1,16%, а индекс Nasdaq снизился не так сильно, всего на 0,13%. Азиатские рынки сегодня дружно минусуют, кроме японского, который не сильно подрастает.

Негативные новости с мировых рынков не смогли пройти мимо России, несмотря на то, что Роспотребнадзор пытается всех успокоить, объясняя, что на сегодняшний день вопрос о новых ограничениях для экономики и бизнеса в ведомстве не рассматривается. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 2,99%, до 2863,67 пунктов, а индекс РТС рухнул даже на 3,86%, до 1181,24 пунктов.

С успокаивающим интервью российским СМИ выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заявивший, что до конца текущего года российские фармацевтические предприятия произведут 2-3 млн доз вакцин от Covid-19. Однако похоже, что российский и другие мировые рынки будут нервничать не только из-за опасений новой волны эпидемии пандемии коронавируса, но и в ожидании сегодняшних выступлений Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН.

На обвалившемся за понедельник рынке акций лидерами снижения стали рухнувшие на 6,11% акции биотехнологической компании «ИСКЧ», что, видимо, связано с возможными более весомыми успехами крупных конкурентов на «коронавирусном» поприще. Также сильнее остального рынка обвалились обыкновенные акции теряющей льготы по НДПИ для некоторых месторождений «Татнефти» (-5,34%) и бумаги золотодобывающей группы Petropavlovsk (-4,8%). Однако и без лидеров роста вчера не обошлось: абсолютным лидером по темпам роста стали акции «Аптечной сети 36.6» (+4,68%) на новостях о поступлении в российские аптеки двух дорогостоящих российских препаратов для лечения заразившихся коронавирусом; также подорожали бумаги ретейлеров «М.Видео» (+2,48%) и «Ленты» (+1,71%).

По нашей оценке, сегодня индекс РТС может проторговаться в новом коридоре в 1170-1200 пунктов, а индекс МосБиржи – также в обновлённом диапазоне 2850-2880 пунктов.

Цена нефти марки Brent из-за страхов второй волны пандемии в понедельник упала на 2,76%, до $42,16 за баррель, а цена WTI рухнула почти на 3%, до $39,87 за баррель. Сегодня с утра цены опять идут вниз: Brent дешевеет ещё на 0,4%, WTI снижается на 0,39%. Наш прогноз по цене Brent на сегодня составляет $41-42 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» в понедельник вырос на 39 коп. (+0,52%), до 76,14 руб. А вот курс евро к рублю вчера понизился, но всего на 4 коп. (-0,04%), до 89,63 руб. По нашему прогнозу, сегодня доллар будет колебаться в интервале 76-77 руб., евро — в диапазоне 89-90 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»