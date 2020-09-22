ПСБ: Опасения новых ограничений в мире из-за коронавируса оказывают давление на российские облигации

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 3-7 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,24% годовых (+7 б.п.). Российские евробонды также снизились в цене. Доходность Russia`29 выросла до 2,41% годовых (+5 б.п.). Продажи российских облигаций проходили вместе с большинством локальных и еврооблигаций развивающихся стран. Инвесторы опасаются, что ускорение распространения пандемии негативно отразится на экономике и приведет к росту кредитных рисков. За прошлую неделю число инфицированных COVID-19 в мире выросло на 1,9 млн человек. Высокие темпы роста наблюдаются в Индии (+79 тыс. в день в среднем за неделю) и Бразилии (+30,6 тыс. в день). В отдельных европейских странах (Испания, Франция, Великобритания) число новых инфицированных приближается к весенним максимумам. Доходность 10-летних евробондов ЮАР, Бразилии, Мексики вчера выросла на 12-15 б.п., Колумбии – на 8 б.п., Турции – на 29 б.п. Снижение нефтяных цен на 4% в понедельник также оказало давление на российские облигации.

Сегодня на фоне опасений возможных новых ограничений в мире из-за коронавируса снижение цен рублевых облигаций может продолжиться. Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к верхней границе диапазона 6,2 - 6,3% годовых.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, ПАО «Промсвязьбанк»