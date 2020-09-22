«Фридом Финанс»: Неделя началась с серьезного снижения

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Падение индекса РТС превысило 3% и стало одним из самых значительных с апреля. Лидерами роста стали бумаги Аптек 36,6 (+4,68%). Лидерами падения стали акции Petropavlovsk (-5,19%). Пара USD/RUB подскочила до максимума за 2 недели – 76,50.

Сбербанк (-1,74%) проведет «брэндлифтинг». В преддверии собрания акционеров будет проведено мероприятие, по всей видимости, посвященное цифровой трансформации. Нельзя исключать, что будет представлен новый логотип экосистемы, которая является основой прогрессивного развития бизнеса. «Коронакризис» привел к тому, что доходы традиционного банкинга растут все медленнее, и единственным сильным драйвером роста являются комиссионные доходы, которые генерируются благодаря так называемой экосистеме цифровых сервисов.

Фондовый рынок демонстрирует резкое снижение. На локальном рынке нет событий, которые могут оказать поддержку или способствовать усилению коррекции. Мы ожидаем, что до конца недели динамика будет соответствовать тренду на внешних площадках. Мы считаем маловероятным падение ниже 2700 по индексу Мосбиржи на горизонте недели. На этих уровнях рекомендуем открывать длинные позиции в акциях Татнефти, Лукойла.

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,50-76,50, по индексу Мосбиржи: 2800-2850 п.