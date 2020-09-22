ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может попытаться опуститься к 200-дневной средней, ждем сохранения давления на "голубые фишки"

Евгений Локтюхов, ПСБ

Мировые рынки в понедельник упали на фоне растущих опасений относительно ухудшения ситуации в мировой экономике из-за пандемии. На тенденцию увеличения числа заболевших COVID-19 в разных странах и риски дальнейшего ухудшения ситуации осенью начали реагировать власти. Так, вчера власти Уэльса и Шотландии объявили о том, что вводят дополнительные ограничительные меры со вторника, а главный санитарный врач Великобритании призвал власти отнестись к пандемии как к серьезной проблеме. Сегодня премьер-министр Великобритании Б. Джонсон, объявивший в конце прошлой недели о приближении второй волны коронавируса, как ожидается, анонсирует сегодня новые ограничительные меры. Распространение пандемии в первую очередь, ставящее вопрос о восстановлении карантинных ограничений в ведущих странах, вновь становится одной из центральных тем для мировых рынков, побуждающей инвесторов более консервативно оценивать ближайшие перспективы мировой экономики.

Росту макроэкономических опасений способствует как затягивание с принятием новой программы стимулов в США, так и публикация выступления главы ФРС Дж. Пауэлла перед профильными комитетами Конгресса США, в котором была дана достаточно осторожная оценка ситуации в американской экономике, - подчеркнута ее уязвимость к пандемии и отмечены более низкие показатели занятости и деловой активности, что обуславливает высокую неопределенность относительно траектории ее дальнейшего восстановления. Кроме того, усилили негативные настроения на рынках технические сигналы (все 3 основных индекса США опустились ниже своих 50-дневных средних, указывая на потенциал развития коррекции), а также банковский скандал в Европе и падение товарных рынков.

Сегодня утром на мировых рынках преобладают несколько более сдержанные коррекционные настроения. Ведущие азиатские рынки преимущественно умеренно снижаются, потери в пределах 0,4%-0,7% несут фьючерсы на американские и европейские индексы. Мы полагаем, что сегодня мировые рынки продолжат снижаться, но более умеренными темпами – падение понедельника все же выглядит достаточно резким. Кроме того, рынки могут поддержать ожидания завтрашней публикации предварительных PMI по Европе и США, от которых ждут указаний на сохранение неплохого роста деловой активности. Сегодня повлиять на настроения инвесторов, помимо выступлений Б. Джонсона и Дж. Пауэлла, могут также данные по рынку жилья в США.

В понедельник индекс МосБиржи упал на 3%, рывком перейдя в диапазон 2800-2900 пунктов и обновив минимумы с июля, ведомый резким ухудшением внешней конъюнктуры и, как следствие, распродажами ключевых бумаг сырьевых секторов. Учитывая непростой внешний фон, мы опасаемся сохранения давления на «голубые фишки» и ожидаем попыток индекса МосБиржи отступить к 200-дневной средней (район 2840 пунктов).

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"