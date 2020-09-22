ПСБ: Сегодня мировые рынки могут продолжить снижаться

Учитывая непростой внешний фон, мы опасаемся сохранения давления на «голубые фишки» и ожидаем попыток индекса МосБиржи отступить к 200-дневной средней (район 2840 пунктов)



Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на национальную валюту в начале сессии может стать слабость рынка энергоносителей



Сегодня на фоне опасений возможных новых ограничений в мире из-за коронавируса снижение цен рублевых облигаций может продолжиться. Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к верхней границе диапазона 6,2 - 6,3% годовых



ЦБ зарегистрировал допэмиссию Аэрофлота (ДЕРЖАТЬ), открыв путь к началу размещения - (НЕЙТРАЛЬНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Допэмиссия Аэрофлота обсуждалась ранее, поэтому новость не является неожиданной для рынка. В ближайшее время инвесторы будут ждать решение о цене размещения дополнительных акций. Допэмиссия 1,7 млрд обыкновенных акций приведет к размытию доли миноритариев, которые не воспользуются правом преимущественного приобретения, в 2,5 раза. Вместе с тем дополнительный капитал поддержит авиаперевозчика в условиях кризиса, а также может быть направлен на реализацию стратегии компании, которая предполагает рост пассажиропотока авиакомпаний Группы до 130 млн пассажиров в год к 2028 году.



Законопроект о введении рентного коэффициента 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений внесен в Госдуму - (НЕГАТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Как мы отмечали ранее чрезвычайные меры поддержки экономики и сформировавшийся дефицит бюджета в этом году требуют искать источники доходов в высокорентабельных отраслях. Наибольшее негативное влияние повышение налогов коснется Норникеля и Русала. Менее уязвимы Северсталь, НЛМК, а также благодаря низкой интеграции в сырье ММК. Из производителей удобрений сильнее всего это затронет Фосагро, у которой расходы по НДПИ подрастут до 3,5 млрд руб. Для Акрона НДПИ может увеличиться до 1 млрд руб. по итогам года.

По нашему мнению, увеличение налоговой нагрузки на добывающие компании в текущих условиях в указанном объеме вполне реально. Негативный эффект на финансовые показатели может составить от 1 до 5% EBITDA. Снижение рентабельности по EBITDA компаний оцениваем как минимум в 1 п.п. Ожидаем краткосрочного негативного влияния на стоимость акций компаний.



ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия

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