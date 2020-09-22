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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 сентября: 4 720,4302 руб/1 г золота и 64,4400/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 720,4302 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,4400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 261,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 737,6602 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9300 р. (0,10%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8400 р. (1,29%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,5001 р. (0,59%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,3299 р. (1,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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