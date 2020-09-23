ИАЦ «Альпари»: Падение отыграно, но что дальше?

Во вторник внешний фон несколько стабилизировался. Не сказать, что это равновесие и отказ от эмоций и страхов, вовсе нет. Просто рынок счел распродажу понедельника чрезмерной и теперь ищет своеобразную точку опоры. Новостной поток не улучшился никак: информация о численности новых заболеваний коронавирусом остается пугающей и в Европе, и внутри российских регионов, власти отчаянно ищут варианты наполнения бюджета (иначе зачем трогать схемы начисления НДД и НДПИ), а рисковые активы сохраняются в проблемой зоне.

Индекс МосБиржи на фоне такой конъюнктуры сумел отыграть часть потерянного ранее и восстановился к 2890 пунктам. По всей видимости, дело за консолидацией в пределах 2875-2910 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1200 пунктам и может закрепиться в рамках 1190-1215 пунктов.

Акции «М.Видео» сегодня остаются в плюсе после достаточно результативного понедельника. Минувшим торговым днем бумаги коснулись нового максимума на уровне 659,80 руб., сегодняшняя сессия проходит около 611 руб., что тоже неплохо. Акции лежат в русле долгосрочного восходящего торгового канала от 22 июня текущего года, и пока ничто не мешает им пройти к 700 руб.

Очень неплохо сегодня выглядят акции «Магнита» с обновлением локального пика около 4897 руб. Новая цель роста располагается на уровне 5000 руб., но до нее с бумагой еще может случиться коррекция.

Акции «Аэрофлота» тянет вниз не первый день, и это явно не предел снижения. Сейчас бумага торгуется около 77,86 руб., сегодня она пробивала нижнюю границу долгосрочного бокового канала, и закрытие дня ниже 77 руб. откроет дорогу «медведям» вплоть до 75 руб.

Доллар США к вечеру топчется на месте вокруг 76,13 руб., смотрится неплохо и может торговаться в рамках 75,90-76,35 руб. Евро попал в русло коррекции, снижается к 89,14 руб. и способен отойти к 89,00, но вряд ли в этом есть что-то критичное.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»