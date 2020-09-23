«Фридом Финанс»: В среду индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2900 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые рынки в красной зоне третью сессию подряд. Американские индексы, открывшись в слабом плюсе, вскоре продолжили свое снижение к уровням конца июля. В Европе основные площадки растут на фоне отсутствия дальнейших новостей по поводу усиления пандемии. Азия провела сегодня торги преимущественно в минусе. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets снижается в пределах 1,5%, отступая к уровням начала августа.

Нефть корректируется вверх после сильной просадки накануне. Сорт марки Brent удерживается чуть выше $41,5. Дневной диапазон составил от $41,3 до $42,2. Под вечер торги идут примерно в середине этого коридора. До конца недели мы не исключаем возвращения сильной волатильности. Нефть может повторить поход ниже $40. На среду мы закладываем движение в пределах $41-43.

Российский индекс РТС показывает отскок вверх до 1,5% после вчерашнего падения на 3,8%. Позитив может оказаться недолгим. Если внешние площадки продолжат снижение на этой неделе, то РТС может опуститься ниже 1160 пунктов с текущих 1190-1200. На ближайшей сессии мы ожидаем умеренный рост не выше 1210 пунктов.

Индекс Мосбиржи прибавляет 1%, отскочив от локальных минимумов, на которые он упал накануне. Индикатор под вечер торгуется в середине дневного диапазона 2870-2910 пунктов, но по-прежнему находится на уровнях конца июля. В среду ожидаем закрепления рынка выше 2900 пунктов.

В лидерах роста сегодня Эн+, акции которой прибавляют 5,5%. Так рынок реагирует на сообщение о перерегистрации компании Русал, контрольный пакет которой принадлежит Эн+, из оффшорной юрисдикции Джерси в российский Калининград. Процедура потребовала приостановки торгов акциями дочернего Русала. Они возобновятся через неделю. Инвесторы явно поддерживают идею деоффшоризации компании и закладывают рост прозрачности алюминиевого бизнеса. Сейчас бумаги Эн+ на уровнях начала месяца, но в связи с коррекцией в индексах мы ожидаем до конца месяца падения снижения к отметке 660 рублей и ниже, или как минимум на 4% от текущей цены.

Среди основных аутсайдеров продолжает фигурировать Аэрофлот (-2,5%). Негатива вокруг компании сегодня добавило заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что авиакомпания с трудом обслуживает свои долги. Акции Аэрофлота достигли минимальных отметок с конца мая. Сейчас за одну бумагу дают 77 рублей. Рекомендуем для покупки дождаться снижения в диапазон 70-71 рублей за штуку. По нашей оценке, акции могут отыграть падение последних недель еще до конца этого года. На уровни выше 90 за акцию Аэрофлот может выйти к лету следующего года.

Рубль сегодня взял реванш перед евро за падение на предыдущей сессии, но не смог отбить просадку против доллара. Торги по валюте США идут вблизи уровня 76,2, по европейской – выше 89,1 рубля. У доллара на следующей сессии сохраняется потенциал роста до 76,7. Евро, вероятнее всего, вновь приблизится к отметке 90.