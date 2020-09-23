ПСБ: Отыграли часть потерь

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь на улучшении внешнего фона. Так, поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 41,8 доллара за баррель. Также покупкам в наших бумагах способствовала динамика европейских площадок, которые к вечеру прибавляли в пределах 1,5%. При этом в США в ходе первых часов торгов основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику – Dow Jones снизился на 0,3%, S&P500 подтянулся на 0,1%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись в район 2885 пунктов. Лидерами торгов выступили акции EN+ и Магнита, рост которых составил 5,5% и 3,3% соответственно. Хуже рынка торговались Русал и Аэрофлот, потери которых превысил 2%. Отметим, что индекс МосБиржи пытается повторить сценарий восстановления от уровня 2850 пунктов, продемонстрированный в первой половине сентября, когда ему удалось вернуться в район 3000 пунктов. Однако текущее восстановление скорее вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям, чем существенным изменением конъюнктуры рынка. В результате уже в ближайшие сессии может возобновиться негативная динамика, как на мировых рынках, так и на российском. Важным фактором здесь станет завтрашняя публикация предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг по широкому спектру стран, которая может задать тон торгам до конца недели.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на символические 0,04%, продолжая торговаться чуть выше 76 рублей, евро упал на 0,5%, отступив в район 89,1 рубля. Отметим, что несмотря на поддержку рубля со стороны цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, рублю так и не удалось продемонстрировать восстановление по отношению к доллару. При этом в ходе сессии пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако у национальной валюты не хватило сил для закрепления под этой отметкой. В ближайшие сессии ожидаем попыток доллара продолжить рост с сохранением позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей.