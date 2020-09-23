ПСБ: Российские облигации продолжают дешеветь вместе с остальными ЕМ на фоне ускорения распространения коронавируса

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник на рынке рублевых облигаций преобладали продажи. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,26% годовых (+2 б.п.). Снижение цен проходило на фоне падения спроса на риск на глобальных рынках из-за опасений новых ограничений в мире из-за коронавируса. Доходность суверенных 10-летних евробондов ЕМ вчера выросла на 2-9 б.п. Хуже рынка выглядели ЮАР и Бразилия, 10-летние евробонды которых выросли до 5,05% (+9 б.п.) и 3,70% (+8 б.п.) соответственно. Доходность Russia`29 вчера выросла до 2,42% (+1 б.п.).

Сегодня Минфин РФ планирует разместить новый 8-летний флоатер ОФЗ-29015 без лимита и классический 5-летний ОФЗ-26234 на 20 млрд руб. С учетом ухудшения рыночной конъюнктуры ожидаем меньший объем размещения по сравнению с прошлой неделей, когда Минфин продал гособлигации на 164 млрд руб. Доходность размещения ОФЗ-26234 по цене отсечения ожидаем около 5,40% годовых. Цена отсечения при размещении нового флоатера может составить около 97,8% от номинала.

В корпоративном сегменте отметим повышение активности на первичном рынке после заседания ЦБР по ставке. На текущей неделе планируют провести сбор заявок на новые выпуски облигаций Башкортостан (премия к G-curve 110-120 б.п.), РЖД-бессрочные (премия к G-curve 175-185 б.п.), Тойота Банк (премия 125 б.п.), ГК ПИК (премия 292-319 б.п.). Принимая во внимание риски дальнейшего ухудшения рыночной конъюнктуры из-за к¯ронавируса участие в первичных размещениях может быть интересно ближе к верхней границе маркетируемого диапазона бумаг.