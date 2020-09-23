Роман Антонов, главный аналитик ПСБ.

К середине недели глобальные рынки подходят, предпринимая попытки отыграть просадку минувших дней. Коррекционные настроения ослабевают. Вчера американским индексам удалось вернуться к умеренному росту чему способствовали новые заявления представителей Минфина США и ФРС, которые в очередной раз обратили внимание на продолжительное восстановление деловой активности в Штатах и необходимость новых мер поддержки со стороны правительства, которая может последовать в скором времени. Наибольшим спросом пользовались акции технологических компаний, так индекс Nasdaq подрос на 1,7%, S&P 500 (+1,0%), Dow Jones (+0,5%). На этой неделе локальная перепроданность будет способствовать попыткам индекса S&P 500 закрепиться выше 3300 пунктов, которые, впрочем, могут оказаться неудачными, учитывая возможные риски.

Поддержку рынкам оказывают и ожидания сегодняшней публикации предварительных индексов PMI в сфере услуг и промышленности Европы и США, от которых ждут признаков сохранения роста деловой активности, но рассчитывать на бурный рост рынков на этом фоне не стоит.

Сдерживать попытки восстановления способна динамика распространения коронавируса в мире. Эта главная тема в фокусе участников рынков. Вчерашнее выступление премьер-министра Великобритании Б. Джонсона о продлении ограничительных мер настраивает на возможность введения локальных карантинов. Геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США также в центре внимания инвесторов.

Сегодня же настроения на мировых рынках умеренно-оптимистичные. Азиатские фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне, за исключением Японии после выходных, фьючерсы на индексы в США и Европе показывают небольшой рост. Сдерживающее влияние оказывает откат нефтяных котировок и укрепление индекса доллара.

Вчера благодаря восходящей динамике мировых рынков индекс МосБиржи (+0,7%) смог вернуться к росту. Хорошо выглядели бумаги внутренних секторов во главе с Яндексом и Магнитом, а также отдельные «фишки». Сегодня, учитывая улучшение настроений на глобальных рынках, индекс МосБиржи способен предпринять очередную попытку вернуться в диапазон 2900-2950 пунктов. При этом на горизонте нескольких недель слабость конъюнктуры мировых рынков, отсутствие значимых внутренних идей и позитивных сигналов с рынка нефти повышает риск ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни.