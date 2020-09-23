ПСБ: Навес предложения играет против нефти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent остаются под давлением рисков увеличения предложения со стороны Ливии при очевидно слабом спросе, что еще больше усугубит дисбаланс на рынке. Так, на следующей неделе Ливия ожидает восстановления добычи нефти до 250 тыс. барр./день.

Статистика от API показала сильное (на 7,7 млн барр.) снижение запасов бензинов при небольшом росте запасов сырой нефти (на 0,7 млн барр.) и снижении запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. Это частично сглаживает нисходящее движение в нефти. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США.

В рамках сегодняшней сессии ждем сохранение ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций в диапазоне 41-43 долл./барр.