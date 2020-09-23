Комментарии

ПСБ: Сегодня настроения на мировых рынках умеренно-оптимистичные

Учитывая улучшение настроений на глобальных рынках, сегодня индекс МосБиржи способен предпринять очередную попытку вернуться в диапазон 2900-2950 пунктов
 
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля вновь сложился умеренно негативный внешний фон. Так, продажам в национальной валюте будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, а также умеренное снижение валют развивающихся стран
 
Опасения новых ограничений в мире из-за коронавируса оказывают давление на цены облигаций развивающихся стран
 
Яндекс (ПОКУПАТЬ) ведет переговоры о покупке Тинькофф банка - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В случае успешной сделки компании могут создать крупную экосистему на рынке. Для Яндекса приобретение Тинькофф даст новый импульс для расширения бизнеса в части кредитных и финансовых услуг, что положительно повлияет на темпы прироста финансовых показателей в будущем. Для Тинькофф — это привлечение новых клиентов. Возможная сделка выглядит позитивно для акций Яндекса и может способствовать переоценке его стоимости в настоящий момент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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