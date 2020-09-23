«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 23 сентября в коридоре 1180-1205 пунктов

На мировые рынки акций возвращается осторожный оптимизм. Во вторник, 22 августа, основные западные индексы умеренно выросли. На общем фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,73%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,00%. Среди лидеров роста – TCS (+10,79%) и «Яндекс» (+8,22%) после информации о сделке между двумя брендами. Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,52%.

Утром среды большинство индексов стран АТР росло на 0,1-2,2%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял 0,36%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 306 п., на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2855-2915 пунктов, по индексу РТС — 1180-1205 пунктов.

Вслед за акциями накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 76,1075 руб. (-2,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 89,1350 руб. (-46,25 коп.). Более активное снижение евро связано со снижением валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1770 до 1,1710. Утром понедельника нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия, это задает умеренно негативный внешний фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,3-76,9 руб., для европейской валюты — 88,2-90,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»