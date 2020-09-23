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Курсы валют ЦБ РФ на 23 сентября: 76,3545 руб/доллар США и 89,2508 руб/евро

ЦБ РФ с 24 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,3545 руб.
  • 1 евро - 89,2508 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,4230 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0834 р. (0,11%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2305 р. (0,26%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0750 р. (0,07%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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