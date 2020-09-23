Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 сентября: 4 666,7300 руб/1 г золота и 59,5900/1 г серебра ЦБ РФ с 23 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 666,7300 руб.

1 грамм серебра - 59,5900 руб.

1 грамм платины - 2 172,6201 руб.

1 грамм палладия - 5 559,0698 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7002 р. (1,14%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8500 р. (7,53%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 88,7101 р. (3,92%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 178,5902 р. (3,11%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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