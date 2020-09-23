Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 сентября: 4 666,7300 руб/1 г золота и 59,5900/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 666,7300 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,5900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 172,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 559,0698 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7002 р. (1,14%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8500 р. (7,53%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 88,7101 р. (3,92%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 178,5902 р. (3,11%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября 2020 года
Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких домах Иркутской области после землетрясения
Ученые оценят последствия землетрясения в Иркутской области
Эксперты не берутся прогнозировать, стоит ли в ближайшее время ждать новых землетрясений в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги