ИАЦ «Альпари»: Рынок продолжает коррекцию

На российском фондовом рынке в среду идет отскок после снижения ранее, инвесторы все еще ищут точку опоры. Индекс МосБиржи восстановился к 2918 пунктам и может закрепиться в пределах 2915-2955 пунктов далее. Индекс РТС вернулся к 1196 пунктам и способен встать в рамках 1190-1215 пунктов.

Рынок тянут вверх бумаги «Яндекса», подрастающие на 5%. На фоне новостей с TCS площадки получили, конечно, вполне конкретный позитив, а раз в технологическом и банковском секторе происходят подобные сделки, значит, экономика не в такой уж и депрессии, и крупному бизнесу есть, куда двигаться. Неплохо смотрятся бумаги «Магнита», обновившие-таки локальный пик на уровне 5138 руб. Пока это только пики с июня 2018 года, но учитывая, в какой депрессии находились ценные бумаги последние два года, результат впечатляющий. Сейчас важно закрепиться выше 5100 руб., тогда новой целью подъема - после вполне вероятной коррекции - станет область 5165 руб.

В логичном минусе сегодня акции TCS, корректирующиеся после взлета ранее, и бумаги сырьевых компаний - «Татнефти», «Сургутнефтегаза» и других. Под давлением остаются акции «Полиметалла», на которые давит происходящее в золоте. Драгметалл сегодня спустился к $1881 за тройскую унцию на фоне волны укрепления позиций доллара США. Не то что бы золото всем вдруг стало неинтересно, но технические факторы стоимость драгметалла игнорировать все же не может.

Доллар США к вечеру заметно дорожает в паре с рублем. Рубль мог бы опереться на вполне выраженный позитив со стороны успешных аукционов Минфина по размещению ОФЗ, но, увы, сила доллара сейчас перевешивает все земное. Американская валюта торгуется по 76,64 руб. и может оставаться в пределах 76-77 руб. пока. Евро вырос до 89,80 руб. и сохраняется в диапазоне 88-90 руб., как и ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»