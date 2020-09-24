«Фридом Финанс»: Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2835-3000 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

В течение дня складывалась неоднозначная динамика на глобальных рынках. В первой половине инвесторы обращали внимание на то, что на американском рынке прервалось 4-дневное снижение, S&P вырос на 1,05% на предыдущей сессии. Формировался позитивный внешний фон в том числе для российских индексов. Но полноценного отскока в акциях не состоялось из-за отсутствия упоминания новых стимулов в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла и в связи с восстановлением правительствами ряда европейских стран ограничений для контроля над распространением вируса. Во второй половине дня индекс Мосбиржи после резкого роста к значениям вблизи 2960 п скорректировался к 2920 п.(+1,4%), РТС также перешел к снижению ближе к закрытию дня и тестирует важную поддержку вблизи 1200 п. (+0,6%).



Локомотивом роста стали бумаги «X5 Retail Group» (в рамках 4%), «Системы» (+3,6%), «Яндекса» (+2%). Бумаги последней отличаются высокой волатильностью после распространения информации о поглощении «TCS Group», резкий рост сменился фиксацией прибыли. Хуже рынка – бумаги добывающих компаний, которые продолжают реагировать на изменение налогового режима. «Татнефть», «НОВАТЭК», «АЛРОСА» теряют в рамках 2-3,3%, «Газпромнефть», «Polymetal», «Сургутнефтегаз» – свыше 1%.



Цены на нефть вновь оказались под давлением после того, как Ливия сообщила о возобновлении экспорта национальной нефти. На интервале до конца года предложение нефти может увеличиться на 0,25-1 млн баррелей ливийской нефти в сутки. Котировки октябрьского фьючерса Brent консолидируются в районе $41,5-42 за баррель, что наряду с ростом запасов нефти и нефтепродуктов по данным EIA в США на 1,6 млн баррелей за неделю не способствует восстановлению баланса на рынке. Это оказывает определенное давление на российский рубль.



Российская валюта, начав торговую сессию вблизи отметки 76,20, в течение дня тестировала уже 77 руб./$. Этому способствовало и усиление доллара против евро к значениям ниже 1,17 $/евро. По отношению к рублю европейская валюта подорожала на 60 коп. и находится вблизи 89,80 руб./евро. До конца недели ожидаем диапазон 75,8-77,5 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 88,5-90,5 руб./евро.



Ориентир по индексу Мосбиржи на неделю: диапазон 2835-3000 пунктов.