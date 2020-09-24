ПСБ: В среду российский фондовый рынок продолжил восстановление на умеренно позитивном внешнем фоне

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Так, поддержку нашим акциям оказала ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent, на фоне снижения запасов углеводородов в США, поднялся в район 42 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных площадок не дала дополнительных сигналов для наших инвесторов. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,6%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи поднялся на 1,1%, достигнув отметки 2916 пунктов. Лидерами торгов выступили ритейлеры: X5 Retail Group, Лента и Магнит прибавили 3,6%, 2,5% и 1,3% соответственно. Хуже рынка торговались Татнефть, Новатэк и Алроса, потери которых превысили 2,5%. Отметим, что, несмотря на закрытие в «плюсе», российский рынок во второй половине дня растерял большую часть роста – в рамках сессии максимум был установлен выше 2950 пунктов по индексу МосБиржи. Поводом стало ухудшение настроений на внешних площадках на макростатистикие – в европейских странах и США наблюдается снижение деловой активности в сфере услуг, что негативно было воспринято инвесторами. При этом индекс МосБиржи смог подняться выше 2900 пунктов. Однако, уже в ближайшие сессии преобладание продаж может вернуть его в район ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 1%, торгуясь чуть ниже 76,9 рубля, евро прибавил 0,6%, поднявшись в район 89,7 рубля. Отметим, что снижение национальной валюты прошло несмотря на поддержку со стороны цен на нефть. При этом давление на нее оказала динамика валют развивающихся стран, которые теряли по отношению к доллару до 2%. В результате пара доллар/рубль смогла преодолеть максимумы, установленные в первой декаде сентября, что могло спровоцировать дополнительные покупки в долларе – по коротким позициям в американской валюте могли сработать «стопы», что также подтолкнуло ее вверх. Отметим, что, учитывая ситуацию на рынке энергоносителей, пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из нижней половины диапазона 75-80 рублей.