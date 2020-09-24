ПСБ: Российский рынок на открытии возобновит снижение

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Настроения на мировых рынках продолжают ухудшаться, а попытка отскока, предпринятая в последние дни, во второй половине недели может сменится снижением.



Важным фактором для инвесторов выступает ситуация с распространением коронавируса в Европе. На фоне быстрого подъема заболеваемости, растут риски введения жестких карантинных ограничений в ведущих экономиках Европы. Это поддерживает опасения относительно более медленного восстановления экономик европейских стран и, соответственно мировой, что оказывает давление на широкий спектр активов.



Вчера же игроки получили еще один негативный сигнал в виде предварительных данных по индексам деловой активности за сентябрь. И если в промышленности Европы деловая активность продолжила подъем, что позволило европейским площадкам продемонстрировать умеренный рост, то в сфере услуг ситуация ухудшается. Так, в Германии и Франции предварительные индексы деловой активности в сфере услуг составили 49,1 и 47,5 пункта соответственно, что говорит о снижении деловой активности в секторе, существенно пострадавшем от пандемии. В США рост деловой активности продолжается – предварительные индексы составили 53,5 и 54,6 пункта для производства и сферы услуг соответственно, но этого не хватило для дальнейшего восстановления американского рынка.



Негативным фактором для заокеанских рынков выступают опасения, что американская экономика так и не увидит нового стимулирующего пакета. Поддержку с его стороны инвесторы уже заложили в котировки и теперь вынуждены пересматривать свои портфели – переговоры по плану продолжают находится в тупике в последние недели и пока не видно желания сторон найти компромиссное решение.



На таком фоне на утро четверга сложился умеренно негативный внешний фон. Так, в Азии ведущие площадки теряют до 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня отступают еще на 0,4%. На рынке энергоносителей также преобладают продажи, однако ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 41,5 доллара за баррель. Отметим, что в рамках четверга инвесторы обратят внимание на данные по индексу делового климата Германии, заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек в США.



На таком фоне в начале торгов ожидаем давления на российские бумаги, что поспособствует отступлению индекса МосБиржи в район 2900 пунктов. В дальнейшем преобладание продаж на нашем рынке сохранится, что уведет рынок в диапазон 2850-2900 пунктов. При этом, в случае выхода слабых макроэкономических данных в США, к концу сессии негативные тенденции на нашем рынке могут усилиться.



На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю. Ослабление валют развивающихся стран и снижение цен на нефть окажут давление на рубль, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 77,2 рубля на старте сессии. В случае дальнейшего ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам в ходе торгов американская валюта может продолжить рост и попытается подняться в район 77,5 рубля.