ПСБ: Нефть не находит поводов для роста

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе, - все это играет против нефти. При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены на нефть, так как по факту текущий уровень спроса все еще на 10% ниже, чем год назад. Так, запасы сырой нефти сократились на 1,6 млн барр., дистиллятов - на 3,4 млн барр., бензинов - на 4 млн барр. Добыча нефти откатилась к 10,7 млн барр./день - следствие ураганов.



Мы полагаем, что нефть Brent до конца текущей недели так и останется в зоне 41-43 долл./барр.