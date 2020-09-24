Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе, - все это играет против нефти. При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены на нефть, так как по факту текущий уровень спроса все еще на 10% ниже, чем год назад. Так, запасы сырой нефти сократились на 1,6 млн барр., дистиллятов - на 3,4 млн барр., бензинов - на 4 млн барр. Добыча нефти откатилась к 10,7 млн барр./день - следствие ураганов.
Мы полагаем, что нефть Brent до конца текущей недели так и останется в зоне 41-43 долл./барр.
Комментарии
ПСБ: Нефть не находит поводов для роста
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
/ Сибирское Информационное Агентство /
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
В зоне риска. Опубликован список территорий, попадающих в зону подтопления, при увеличении сброса воды на Иркутской ГЭС