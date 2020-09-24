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ИАЦ «Альпари»: Умеренный негатив охватил российский рынок

Вчера основные западные фондовые рынки закрылись разнонаправленно, европейские преимущественно выросли, а американские – снизились. Вслед за Европой подрос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,10%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос скромнее, на 0,23%.

Среди лидеров роста – «Система» (+4,26%) и QIWI (+3,53%). Американский индекс Dow Jones упал при этом на 1,92%. Утром четверга индексы стран АТР дружно падали на 0,8-1,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 223 п., на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Утреннее падение азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2885-2945 пунктов, по индексу РТС — 1180-1205 пунктов.

В отличие от акций рубль накануне снизился, на него давили политические риски. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 77,0825 руб. (+97,5 коп.), обновив максимумы с конца апреля. Европейская валюта выросла до 89,9000 руб. (+76,5 коп.).

Сегодня утром нефть торговалась чуть выше уровней вчерашнего закрытия, это может оказать некоторую поддержку рублю на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США в четверг составляет 76,3-77,9 руб., для европейской валюты — в пределах 89,0-90,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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