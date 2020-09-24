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ПСБ: Цены рублевых облигаций продолжают снижаться из-за ослабления аппетита к риску

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх на 1-3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,27% годовых, 3-летних – до 4,72% годовых. Снижение цен ОФЗ проходило на фоне ослабления спроса на риск развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов на фоне ускорения прироста числа инфицированных COVID-19 и введения повторных ограничений в некоторых странах. 10-летние евробонды Бразилии вчера выросли в доходности до 393% (+23 б.п.), Мексики – до 3,61% (+8 б.п.), ЮАР – до 5,13% (+8 б.п.), Колумбии – жо 4,14% (+15 б.п.).

Минфин РФ для размещения большего объема нового госдолга в среду продавал бумаги с премией к вторичному рынку, что также оказало некоторое давление на котировки обращающихся гособлигаций. Минфин продал новый 8-летний флоатер ОФЗ 29015 на 100 млрд руб., установив цену отсечения 96,82% от номинала. Размещение 5-летних ОФЗ 26234 с фиксированной ставкой купона прошло на 20 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,42% годовых, что предполагает премию 3 б.п. к закрытию во вторник.

Сегодня на фоне неприятия риска на глобальных рынках кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 1-3 б.п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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