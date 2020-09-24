ИАЦ «Альпари»: На российской фондовом рынке ожидается позитив до конца года

Сделка по продаже TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») Yandex N.V. должна повысить общую привлекательность российского рынка акций, обеспечив приток на него неплохой порции горячих денег от мировых спекулянтов. В пользу этого говорят хорошие долговые коэффициенты России, а также размер рецессии, вызванный пандемией.

В России рецессия значительно ниже, чем в других ведущих экономиках. К санкциям все привыкли и не рассматривают их всерьез. Снижение ключевой ставки Банка России до 4,25% и соответствующее падение доходности по депозитам приведет к дальнейшему перетоку денег с депозитов граждан на рынок акций.

До конца года, российские фондовые индексы могут легко прибавить еще 10-20%. Конечно, новые размещения, вероятно, также не за горами. О планах выхода на Мосбиржу заявляли: «Совкомфлот», Globaltrans, «Вкусвилл», «Самолет», «Совкомбанк». Рынок капитала в России начнет выполнять свою главную роль — привлечения капитала в экономику.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»