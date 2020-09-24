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«Фридом Финанс»: Акции Сбербанка выглядят лучше рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,8% в рамках возобновившейся «медвежьей» тенденции на американских фондовых площадках. Восстановление спроса на риск по-прежнему неустойчиво. Сезонные и технические факторы усилены сейчас фактором сокращения активности притока на рынок «свежей» ликвидности в связи со сворачиванием активной фазы QE. В то же время, отраженная в последних комментариях главы Резервной Системы Джерома Пауэла тенденции возвращения ФРС к политике сравнительно активного противодействия дефляционным рискам по-прежнему представляется позитивным для сравнительно высокодоходных активов фактором. Это драйвер перерастания экономикой США долговых угроз в средне- и долгосрочном периоде, несмотря на повышение рисков итогового значимого усиления ценового давления в экономике.

Лучше рынка выглядят акции Сбербанка. Вероятность негативного сюрприза со стороны информации с сегодняшней онлайн-конференции и завтрашних данных об итогах собрания акционеров Сбербанка представляется низкой. Учитывая, что в составе совета теперь два представителя Минфина, рекомендация наблюдательного совета выплатить владельцам акций 50% от прошлогодней прибыли, вероятно, будет подтверждена. Более того, последние комментарии руководства министерства Финансов позволяют рассчитывать на то, что и по итогам 2021 года крупнейшая кредитная организация выплатит в качестве дивидендов также 50% от прибыли. 

При этом, закрытие реестра под дивиденды пройдет уже скоро, 5 октября, что также позитивно для рынка, учитывая «индексный» характер динамики цен акций Сбербанка. Наконец сам факт ребрендинга банка, учитывая исторический опыт торгуемых компаний – МТС, Вымпелкома и самого «Сбера» – указывает на то, что руководством крупнейшей кредитной организации делается ставка на среднесрочной усиление инвестиционной активности в РФ. Риски связаны как с проявлениями политики нерыночного в том числе – санкционного регулирования и подавления спроса, характерными для глобальных рынков последних десятилетий так и с тем, что в отличие от кризисов 2008 и 2014 годов государством не сформирована целевая программа поддержки банков и заемщиков.

Сравнительно слабо выглядят бумаги Аэрофлота. Правительство РФ обещало сегодня рынку полугодовой lock-up в Аэрофлоте и Совкомфлоте после их размещений. Рынок, по-видимому, счел данный срок недостаточно большим. Однако, эта информация может отражать и уверенность регуляторов в быстром восстановлении нормальной хозяйственной деятельности компании. В данной связи, снижение бумаг компании не представляется устойчивым в случае изменения текущего тренда широкого рынка.

С учетом ухудшения краткосрочного внешнего инвестиционного фона, сегодня преобладают шансы снижения российского рынка.

Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2870-2980 пунктов, 75,95-77,45 рублей и 89,10-90,20 рублей за доллар США и евро соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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