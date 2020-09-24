«Фридом Финанс»: Фокус внимания смещается к предвыборным дебатам

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 23 сентября американские индексы провели на отрицательной территории. Индекс S&P 500 упал на 2,37%, до 3237 пунктов, Dow Jones снизился на 1,92%, NASDAQ рухнул на 3,02%. Новостной фон был преимущественно спокойным. Уход инвесторов от риска был вызван нарастанием беспокойства по поводу политической неопределенности, а также отсутствием надежды на новые стимулы до ноября. Все 11 секторов находились под давлением, заметно хуже рынка выглядели технологический и энергетический.



Акции Nike (NKE: +8,76%) выросли после сильного квартального отчета, который продемонстрировал значимость цифровых каналов продаж. Скорректированная EPS составила $0,95 при консенсусе $0,47. Выручка также оказалась лучше ожиданий.

Презентация Battery Day не смогла поддержать акции Tesla (TSLA: -10,34%), вызвав споры среди аналитиков и фиксацию позиций.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В настроениях инвесторов прослеживается усиление тенденции к уходу от риска, которое обусловлено совокупностью различных факторов. Главный из них — политическая неопределенность. Накануне Дональд Трамп заявил, что не собирается уступать власть президента в случае поражения на выборах. Ожидаем, что по мере приближения первых дебатов между Трампом и Байденом, которые состоятся уже 29 сентября, нервозность на рынке будет увеличиваться. Другим фактором неопределенности остается судьба нового пакета экономических стимулов, важность которого отмечает все большее число представителей Федрезерва.



В ходе слушаний в Сенате директор СDC Роберт Редфилд заявил, что вакцинация американцев будет завершена к июлю 2021 года, что немного пессимистичнее ожиданий Трампа. Кроме того, инвесторы озабочены потенциальным вмешательством президента в дела FDA. Трамп заявил, что Белый дом готов наложить вето на возможное ужесточение требований к процедуре разрешения на ускоренное применение вакцины.



Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Японский Nikkei снизился на 1,11%, китайский CSI300 упал на 1,92%, гонконгский Hang Seng – на 2,06%. Европейские индексы под давлением. EuroStoxx 50 опускается на 0,5%.



Аппетит к риску слабый. Спрос на ликвидные денежные средства усиливается.

Ставка по 10-летним трежерис колеблется около 0,67%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $41,3. Золото подешевело до $1850.



Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии окажется под давлением продавцов и протестирует уровень 3200 пунктов.



Сегодня будут опубликованы данные по продажам нового жилья за август. Ожидается значение 895 тыс., что лишь немногим ниже рекордного уровня 901 тыс., достигнутого в июле. Рынок жилья находится в отличном состоянии, поэтому сильные результаты продаж не вызовут удивления.



Министерство труда опубликует еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Ожидается 840 тыс. новых заявок против 860 тыс. неделей ранее. Неожиданное улучшение условий на рынке труда может поддержать настроения инвесторов, но для этого нужно, чтобы показатель опустился к 800 тыс.



После закрытия рынка будет опубликован квартальный отчет сети гипермаркетов Costco. Консенсус закладывает увеличение выручки на 9,7%, до $52,1 млрд, при росте скорректированной EPS с прошлогодних $2,69 до $2,85. Прогнозируем сильную отчетность, так как предварительные данные продаж за август зафиксировали повышение выручки на 15%. Частично позитивные ожидания, вероятно, уже учтены в котировках ретейлера.



Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 14 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 демонстрирует признаки краткосрочной слабости. Уровень 3320 выступил сильным сопротивлением для покупателей. Индикатор RSI указывает на вероятность продолжения нисходящего движения, в то время как индикатор MACD сохраняет шансы на формирование «бычьей» дивергенции. В случае ухода ниже отметки 3230 индекс широкого рынка направится к психологически значимому уровню 3200, вблизи которого пролегает 100-дневная скользящая средняя.