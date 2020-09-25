ИАЦ «Альпари»: Рынок оделся в красное

На российском рынке сегодня в моде красный – инвесторы продают. Индекс МосБиржи к вечеру отступает до 2906 пунктов, рублевый индикатор теперь как будто отделяющий позитив от негатива. Индекс РТС снижается к 1185 пунктам и может отступать к 1165 пунктам, если мрачное рыночное настроение сохранится и в конце недели.

Ничего нового в новостном потоке нет: тот же ковид, распространяющийся быстрее, чем можно было себе представить. Вместе с ним распространяются и риски негатива внутри неокрепших экономик. Большая конференция «Сбербанка» никого в инвестиционном мире не впечатлила, позитивное влияние сделки между «Яндексом» и TCS два дня тянуло рынок вверх, но импульс иссяк.

В плюсе сегодня остались акции «М.Видео», которые торгуются по 631 руб. и оставляют ориентиром роста область 700 руб. Лучше рынка торгуются бумаги «Роснефти» и «Лукойла», что необычно на фоне волатильной нефти и довольно нервозного рынка капитала. Прирост есть и в бумагах НЛМК, где сглажен негатив от идеи повышения НДД и НДПИ.

Под давлением сегодня акции «Яндекса» - здесь вполне нормальная коррекция после взлета ранее. Бумаги ММК и «Мечела» реагируют все на те же новости о пересмотре налоговой базы, поскольку инвесторы беспокоятся, что многие из эмитентов потеряют часть своей EBIDTA.

Доллар США почти весь день стоял на месте, но к вечеру растет и торгуется около 77,26 руб. Укрепление американской валюты начинает нервировать участников торгов, но, с другой стороны, есть веский повод: рост курса доллара на мировом рынке. Краткосрочно, доллар вряд ли выйдет за пределы 76,70-77,50 руб. Евро вечером стоит 89,98 руб., явно стремится к 90,0 руб. и может перешагнуть этот рубеж легко и просто.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»