«Фридом Финанс»: Настроения на глобальных рынках ухудшились

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс широкого рынка США после вчерашнего падения балансирует около нулевой отметки. Слабые данные по первичным заявкам на пособие по безработицы (870 тыс.обращений) и ухудшение Goldman Sachs прогноза темпов роста ВВП США на следующий год с 6% до 3%, так же как и вспышка заболеваемости коронавирусом в Европе не способствуют росту рынков. Как следствие теряют и российские бенчмарки: Индекс Мосбиржи – 0,4%, РТС – около 1%.

Валюты развивающихся стран под давлением. Пара доллар-рубль вновь протестировала локальный максимум, теперь в районе 77,4 руб./$, чуть меньшее снижение по отношению к евровалюте, пара приближается к психологическому уровню 90 руб./$. В паре с евро рубль смотрится более устойчиво из-за падения пары EUR/USD. В Европе вчера был опубликован неоднозначный отчет от IHS Markit, а сегодня индекс IFO также указал на слабость сектора услуг.

На рубль дополнительное давление оказала статистика по инфляционным ожиданиям населения, в сентябре они выросли до 8,9% на ближайшие 12 мес. ЦБ обнародовал данные по числу нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, их доля снизилась до 29,4%, что отражает их рекордно низкое участие в аукционах в августе и сентябре. Поддержку рублю окажет пик налогового периода в пятницу (уплата НДС, НДПИ). До конца сентября ожидаем диапазон 76,4-78 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 88,5-90,5 руб./евро.

Цены на нефть консолидируются вблизи $42/баррель. Отраслевая статистика США практически не повлияла на котировки. Ожидаем начала поставок из Ливии в объеме 0,25-1 млн б/с.

На рынке акций выделяется падение расписок «Mail.ru Group» на ожиданиях SPO на сумму $200 млн и конвертированных облигаций на $400 млн. Инвесторы фиксируют прибыль в расписках «Яндекс» и «TCS Group», падение около 3%. «Отскок» вверх демонстрируют ряд добывающих компаний: ЛУКОЙЛ, «Татнефть», НЛМК, «Роснефть» прибавляют около 2%. Также спрос сконцентрировался в бумагах ритейлеров — «М.Видео», +5%, «Х5 Retail», +1,5%. Ориентир по индексу Мосбиржи до конца месяца прежний: 2835-3000 пунктов.