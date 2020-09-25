ПСБ: Индекс МосБиржи смог удержать позиции выше 2900 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок растерял част роста предыдущего дня на умеренно-негативном внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,6%, отступив в район 41,5 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных площадок не дала дополнительных ориентиров нашим акциям. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,4% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,1%, отступив в район 1913 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Mail.ru, ММК и Яндекса, потери которых составили 5,6%, З,2% и 2,8% соответственно. Лучше рынка торговались М.Видео и Полиметалл, прибавившие 5,4% и 3,8%. Отметим, что в ходе сессии рынок уходил ниже отметки 2900 пунктов, но в дальнейшем смог найти силы и отыграть данную отметку. Однако пока это не меняет общей коррекционной картины. Индекс МосБиржи движется в рамках нисходящего тренда, берущего начало от августовских максимумов, что говорит в пользу продолжения коррекции. При этом ближайшей поддержкой для рынка в текущий момент выступает отметка 2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль удержал позиции по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро продемонстрировали символический рост в пределах 0,05%, торгуясь в районе 77,1 и 89,9 рубля. Большую часть торгов национальная валюта находилась под давлением внешнего фона, в результате чего в моменте пара доллар/рубль поднималась в район 77,5 рубля. Однако в дальнейшем, несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль смог отыграть потери, а основные мировые валюты вернулись к уровням закрытия среды. В результате, доллар продолжил движение в нижней половине диапазона 75-80 рублей. Мы ожидаем что американская валюта в ближайшие сессии продолжит находиться в данных рамках.