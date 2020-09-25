Комментарии

ПСБ: Brent находится под давлением конъюнктуры

 Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:

Наращивание предложения Ливией и Ираком в условиях слабого спроса давит на цены на нефть. Ухудшает картину ситуация с коронавирусом в Европе с рисками введения локдаунов. Появившиеся новости о планах возобновления переговоров по стимулам главы Минфина США С. Мнучина со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси немного сглаживают общий негативный фон. В то же время нефть выглядит уязвимо - особенно в части баланса.

Мы не видим поводов для роста котировок. Актуальный на сегодня диапазон по Brent - по-прежнему 41-43 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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