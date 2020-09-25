Россельхозбанк сообщает о завершении сбора заявок на крупнейший выпуск бессрочных облигаций ОАО «РЖД» с плавающей ставкой

24 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-03 с переменным купоном и call-опционом через каждые 5 лет.

Ключевыми особенностями данного выпуска являются отсутствие определенного срока обращения, что позволяет эмитенту включить привлеченные средства в состав капитала, плавающая ставка купона, а также верификация соответствия выпуска принципам «зеленых» облигаций со стороны Эксперт РА.

Начальный ориентир ставки первого купона складывался из значения кривой бескупонной доходности на срок 5 лет и премии в размере 175-185 б.п., а первоначальный объем выпуска составлял 20 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 5 раз. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 100 млрд руб. и установить ставку первого купона на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии к кривой бескупонной доходности на уровне 165 б.п. Последующие купоны будут устанавливаться с учетом данной премии.

«Данный выпуск облигаций является уникальным инструментом для российского рынка. Во-первых, это первый выпуск бессрочных облигаций с плавающей ставкой купона. Во-вторых, это крупнейший выпуск облигаций, соответствующий «зеленым» стандартам. Высокий спрос инвесторов на этот уникальный инструмент позволил РЖД увеличить объем выпуска до 100 млрд руб., сделав его одним из крупнейших рыночных выпусков корпоративных облигаций в истории российского рынка. Мы убеждены, что данный выпуск послужит фундаментом как для развития рынка бессрочных инструментов привлечения капитала, так и для рынка «зеленого» финансирования в России» — заявил Директор Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Анатолий Иванов.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».

Предварительная дата размещения на Московской Бирже – 30 сентября 2020 года.

Россельхозбанк с 2017 г. сотрудничает с РЖД на рынке облигаций и неоднократно получал мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк выступил организатором в размещении 5 выпусков облигаций РЖД общим объемом 75 млрд. руб.