ПСБ: Мировые фондовые рынки могут завершить неделю умеренно-позитивно, рассчитывая на скорое принятия пакета стимулов в Конгрессе США

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ:



Причиной сдержанного оптимизма инвесторов вчера выступили заявления председателя ФРС Дж. Пауэлла и министра финансов С. Мнучина, которые в очередной раз отметили необходимость фискальной поддержки экономики, чтобы избежать ее снижения в 4кв. Улучшению рыночного сантимента способствовала информация о подготовке к голосованию на следующей неделе в Конгрессе проекта стимулов от демократов в размере 2,2 трлн. долл. В тоже время торговая сессия на американском рынке выдалась волатильной на фоне роста числа первичных обращений за пособиями по безработице выше прогнозов: 870 тыс. при консенсусе в 840 тыс. Американский рынок труда выглядит неуверенно, уровень безработицы достаточно высокий, что негативно влияет на перспективы восстановления экономики в конце года. При этом число продаж новых домов в США относительно предыдущего месяца показало рост с 965 тыс. до 1 011 тыс. Комплекс данных факторов способствовал росту американских индексов в пределах 0,2-0,4%. Европейские индексы остаются под давлением на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Эта главная тема в фокусе участников рынков. Геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США также в центре внимания инвесторов.



Сегодня азиатские фондовые площадки в основном торгуются в небольшом плюсе отыгрывая динамику американского рынка и рост спроса на акции IT компаний. Фьючерсы на индексы в США показывают рост в пределах 0,5%, в Европе перед началом торгов динамика разнонаправленная. Из важной статистики отметим публикацию данных по заказам на товары длительного пользования в США.



Вчера индекс МосБиржи (-0,1%) провел волатильную торговую сессию и не смог продолжить растущую динамику предыдущего дня. Сегодня, по нашему мнению, при поддержке глобальных рынков он может попытаться подрасти к верхней границе диапазона 2890-2940 пунктов, однако, сдерживающее влияние способна оказать геополитика и слабая динамика нефтяных котировок. Из корпоративных событий дня отметим годовое собрание акционеров Сбербанка и начало торгов акциями HeadHunter на московской бирже. Последний день с дивидендами торгуются акции Детского мира.