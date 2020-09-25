ИАЦ «Альпари»: Рост цен на нефть поддержит рубль на открытии

В четверг, 24 сентября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Он незначительно подешевел к доллару США и евро, укрепился к британскому фунту.

Несмотря на активную фазу налогового периода российская валюта осталась под давлением из-за пониженного спроса на рисковые активы. Спрос на доллар сохраняется на фоне роста беспокойства по поводу второй волны пандемии, а также неспособности США принять новую программу стимулирования.

Спикер Палаты представителей в США Пелоси заявила, что демократы работают над новым пакетом стимулирующих мер в размере 2.2 трлн. долл., голосование по нему может пройти уже на следующей неделе. Эта сумма ниже, чем пакет стимулов на $3,4 триллиона, который законодатели приняли в мае. Сохраняется высокая вероятность того, что из-за разногласий, в Вашингтоне не будет принят закон о новом стимулирующем пакете перед выборами 3 ноября.

Американские фондовые индексы закрылись повышением от 0,2% до 0,58%. Инвесторы возобновили покупки подешевевших акций крупных технологический компаний. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,74%, до $41,76, доходность 10-летних облигаций снизилась. На этом фоне рублю удалось частично уменьшить потери против евро и доллара США.

Сегодня утром на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,86%, до $42,16 за баррель. У рубля сегодня непростой день, потому что традиционно в последний день недели инвесторы стараются продавать его. Ситуация в Белоруссии и с Алексеем Навальным остаются в центре внимания спекулянтов.

Нефть дорожает в Азии, поэтому есть вероятность по доллару открыться ниже отметки 77 рублей. Если доллар на валютном рынке продолжит коррекционное движение, то по паре доллар/рубль ожидается снижение в район 76,25 руб. Если неожиданно для всех доллар перейдет в наступление на фоне опасений второй волны пандемии, то ближайшая цель для покупателей доллара составит 78,45 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»