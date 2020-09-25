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ИАЦ «Альпари»: Навальный не страшен Московской бирже

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресс проект санкций против России за отравление Алексея Навального. Об этом говорится в релизе на сайте одного из авторов инициативы - республиканца от Флориды Марка Рубио. Акт о привлечении России к ответственности за враждебную деятельность (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020) требует введения санкций против российских чиновников, «замешанных в наглых нарушениях международного права, включая покушения на Навального», говорится в релизе Рубио. Проект также требует подготовить доклад о личном богатстве, накопленном в результате коррупционной деятельности Владимира Путина и его «ближнего круга».

Кроме того, документ требует от администрации США оценить, нарушал ли Кремль законы, запрещающие использование химического и биологического оружия. МИД России назвал реакцию Запада на отравление Алексея Навального «массированной дезинформационной кампанией». Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что ни в России, ни в СССР «Новичок» никогда не разрабатывался и не производился.

На самом деле, новость ожидаема и абсолютно нейтральна для Московской биржи. Она не затронет ни акций, ни рубля, так как не касается ОФЗ. Напомним, до конца года Министерство Финансов России планирует занять около трех триллионов рублей. Данная инициатива вряд ли остановит средне- и долгосрочных международных инвесторов. Поддержку рынку акций окажут и россияне. Снижение ключевой ставки Банка России до 4,25%, вероятно до 4% на конец года, и соответствующее падение доходности по депозитам приведет к дальнейшему перетоку денег с депозитов граждан на рынок акций.

До конца года, российские фондовые индексы могут легко прибавить еще 10-20%. Ну и, конечно, новые размещения, вероятно, также не за горами. О планах выхода на Мосбиржу заявляли: «Совкомфлот», Globaltrans, «Вкусвилл», «Самолет», «Совкомбанк». Рынок капитала в России начнет выполнять свою главную роль — привлечения капитала в экономику.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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