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ПСБ: Ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций на достигнутых уровнях благодаря улучшению настроений на глобальных рынках

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

В четверг цены российских облигаций продолжили сползать вниз. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,28% годовых (+1 б.п.). Доходность евробондов Russia`29 выросла до 2,45% (+4 б.п.), Russia`47 - до 3,41% (+5 б.п.). Продажи российских облигаций проходили на фоне усиления опасений негативного влияния пандемии коронавируса на мировую экономику (число новых инфицированных составляет около 315 тыс. в день и крупные страны начинают вводить повторные ограничения). Статистика обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю (877 тыс. по сравнению с 866 тыс. на предыдущей неделе) подтвердила медленное восстановление экономики США, несмотря на действие мощных бюджетных и монетарных стимулов. Ситуация усугубляется тем, что действие некоторых бюджетных программ заканчивается в октябре, а новые пакет стимулов законодателями США еще не принят.

Сегодня ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций на достигнутых уровнях благодаря улучшению настроений на глобальных рынках в связи с новостями о возможном прогрессе в переговорах о принятии новых бюджетных стимулов в США.

Несмотря на слабую конъюнктуру новые выпуски корпоративных бондов пользуются высоким спросом. Вчера РЖД собрали книгу заявок на бессрочные облигации с 5-летним колл-опционом объемом 20 млрд руб., установив ставку купона 7,25% годовых. Премия к 5-летним ОФЗ составила 165 б.п. при первоначальном ориентире 175-185 б.п. Башкортостан закрыл книгу заявок со ставкой купона 5,9% на 5 лет при первоначальном диапазоне ставки 6,15 – 6,25% годовых.

Сегодня Группа ПИК (-/-/ВВ-) планирует сбор заявок на новый выпуск облигаций срочностью 2,5 года. Ставка купона объявлена в диапазоне 7,50 – 7,75% годовых (эффективная доходность 7,71 – 7,98%). Учитывая, что ликвидный выпуск ПИК К 1Р2 торгуется с доходностью 7,5% при дюрации 2,9 года, новый выпуск облигаций компании смотрится интересно уже по нижней границе объявленного ориентира ставки купона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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