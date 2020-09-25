ИАЦ «Альпари»: JPM заплатит $1 млрд

JPMorgan Chase & Co, крупнейший по размеру активов банк в США, заплатит рекордный штраф в 1 млрд долларов за манипуляторные практики на рынке драгметаллов. Претензии к банку возникли у Министерства юстиции США, федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Они инкриминируют трейдерам JPM так называемый «спуфинг» - выставление заявок на покупку или продажу в значительном объеме без намерения их исполнять. Такие заявки ликвидируются в тот момент, когда цена на рынке доходит до уровня их реализации, но успевают создать иллюзию спроса или предложения, искажая данные о реальном балансе на рынке. Эта практика была запрещена в США после финансового кризиса 2008 года.

По мнению американских регуляторов, в нее были вовлечены трейдеры в JPM в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре. Штраф может стать рекордным за манипуляции такого рода, о договоренности может быть объявлено на этой неделе, говорят источники Bloomberg. По их словам, банк признает правонарушения в рамках соглашения с властями. Последний раз JPMorgan платил крупный штраф в 2016 году. За нарушение закона США о коррупции за рубежом банку пришлось расстаться с 264 млн долларов.

С нашей точки зрения, золото остается самым надежным активом. Доверия к доллару на фоне новой монетарной политики ФРС США и разговоров о заморозке инвестиций Китая в американские суверенные бонды стало меньше, плюс золото нельзя арестовать из-за санкций. Доля монетарного золота в резервах Банка России достигает 24%. Мы полагаем, что на конец года цена благородного металла составит $2000-$2100.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»