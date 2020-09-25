«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 2875-2960 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,9%, хотя ситуация на фондовых площадках США стабилизировалась, а нефть торгуется в боковике. Американский Конгресс до конца фискального года принял законопроект о финансировании правительства до 11 декабря. Это сняло риск очередного шатдауна в стране, а также освободило Минфин от необходимости специального финансирования правительства.

Поддержала позитив на американских площадках и новость о согласии демократической фракции палаты представителей Конгресса сократить объем стимулирующих мер с $3,4 трлн до $2,2 трлн. Впрочем, республиканцы по-прежнему настаивают на том, что эта сумма не должна превышать $1 трлн, поэтому принятие компромиссного решения по этому вопросу до ноября по-прежнему маловероятно. Однако уже принятые в развитых странах меры поддержки экономики, эквивалентные примерно 8% мирового ВВП, а также стимулирование роста цен на нефть за счет соглашения об ограничении ее добычи в рамках ОПЕК+ на сегодня достаточны для поддержания инвестиционного спроса.

Отечественные добывающие компании по-прежнему испытывают давление в связи с инициативой правительства о корректировках НДПИ. Акции Алросы выглядят хуже рынка, несмотря на заявление Минфина, что изменение методики расчета налога на добычу полезных ископаемых окажет незначительное влияние на доходы компании. Я считаю это утверждение Минфина обоснованным. НДПИ может теперь рассчитываться на основании цены реализации, а не прейскуранта Минфина. При сохранении стабильности в ценах значительных изменений в доходах Алросы не произойдет. Эту ситуацию мы наблюдаем сейчас. Доля НДПИ в в EBITDA компании составляет 8%. В случае роста или снижения цен на алмазное сырье доля НДПИ в EBITDA в рамках оценок справедливой стоимости компании не изменится, значит не изменится и ее доход. При улучшении ценовой конъюнктуры и ситуации на широком рынке акции Алросы способны быстро восстановиться до уровней, от которых началась коррекция.

В лидерах роста Норникель. Возможно, в случае этой компании новости о повышении НДПИ для добывающих компаний частично отыграны. Норникель в 2019 году выплатил в виде этого налога 14,3 млрд руб., или 3% EBITDA. Если налог на добычу повысят в 3,5 раза, то при сохранении стабильных цен на металлы выплаты ГМК увеличатся примерно до 10% EBITDA. Налоговая база НДПИ — это стоимость добытых полезных ископаемых, поэтому указанное выше соотношение налоговой нагрузки к EBITDA останется относительно стабильным при росте цен. Это будет означать снижение справедливой цены акции Норникеля на 5-10%. Если же цены на металлы будут расти, то, несмотря на текущее ужесточение налоговых условий, таргет по ГМК может существенно повыситься. Кроме того, возможно, рынок рассчитывает, что рост цен на сырье побудит государство к стимулированию добычи.

Ситуация на внешних рынках улучшилась, но пока несущественно. Отечественные фондовые площадки, скорее всего, продолжат снижаться. Ориентиры на закрытие для индекса Мосбиржи: 2875-2960 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,95-77,90 и 89,50-90,30 соответственно.