«Фридом Финанс»: У «быков» появилась новая надежда

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 24 сентября американские индексы завершили в небольшом плюсе. Индекс S&P 500 прибавил 0,3%, достигнув 3247 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,2%, NASDAQ – на 0,37%. Покупки поддержала новость о возобновлении неофициальных переговоров по новому пакету поддержки экономики. Правда, к концу сессии оптимизм участников торгов начал угасать. В лидерах роста оказался защитный сектор коммунальных услуг с результатом +1,17%.

Акции Darden Restaurants (DRI: +8,1%) выросли после публикации сильного квартального отчета. EPS составила $0,56 при консенсусе лишь на отметке $0,05.

Квартальные результаты Accenture (ACN: -7%) оказались хуже ожиданий, прогнозы менеджмента на 2021 финансовый год также разочаровали.

Результаты CarMax (KMX: -11%) превзошли общерыночные ожидания, однако акции компании все равно серьезно просели.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Фокус внимания инвесторов вновь сместился на перспективы принятия нового пакета фискальных стимулов. Официальные переговоры между конгрессменами от Демократической и Республиканской партий могут скоро возобновиться. Тем не менее сигналов, подтверждающих готовность сторон пойти на компромисс, по-прежнему нет, хотя демократы и согласились сократить объем стимулирования до $2,2-2,4 трлн. Любые новые намеки на прогресс в переговорах будут позитивно восприняты рынком, но перспективы их завершения остаются слишком туманными.

Фактор политической неопределенности и риск нового всплеска заболеваемости в США остаются актуальными, что сдерживает покупку акций. Эпидемиологическая ситуация в Европе продолжает ухудшаться. В частности, темпы заражения в Великобритании и Нидерландах уже существенно выше весенних, и это негативно отражается на настроениях инвесторов.

Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei поднялся на 0,51%, шанхайский CSI300 прибавил 0,15%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,32%. Европейские индексы торгуются в красном секторе. EuroStoxx 50 падает на 1,3%.

Аппетит к риску неуверенный. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,66%. Фьючерс на нефть Brent растет до $42,2. Золото восстанавливается до $1870.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет демонстрировать склонность к снижению и протестирует уровень 3200 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за август. Ожидается увеличение показателя на 1,2% после повышения на 2,6% в июле. Замедление темпов роста вызвано тем, что объем заказов уже почти восстановился после резкого снижения, наблюдавшегося с февраля по апрель. В случае если данные не разочаруют, эта публикация может ознаменовать собой полное восстановление показателя до докризисных значений.

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 12 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает демонстрировать признаки краткосрочной слабости. Он нашел локальную поддержку в области 100-дневной скользящей средней, но отскок от нее пока не выглядит уверенным. Индикатор RSI еще не достиг зоны перепроданности, поэтому потенциал для снижения в ближайшие торговые сессии сохраняется. В случае развития нового витка коррекции S&P500 направится к уровню 3110, где пролегает 200-дневная скользящая средняя. Ожидаем, что она станет сильной поддержкой для индекса в среднесрочной перспективе.