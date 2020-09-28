ИАЦ «Альпари»: Рынок захлестнули продажи

Пятница на российском рынке существенно не изменила положения дел: «медведи» все так же сильны, продажи идут и утихать не планируют. Индекс МосБиржи спустился к 2888 пунктам и может далее отступать к 2860 пунктам. За неделю рублевый индикатор ослаб на 2,3%. Индекс РТС упал к 1170 пунктам на фоне сильнейшей курсовой качки и может отойти к 1150 пунктам свободно и без сопротивления. За прошедшие пять торговых дней валютный индекс упал на 5,2%.

Сегодня в числе рыночных аутсайдеров фигурируют акции «Системы», «Мечела» и Газпрома. Под давлением остаются бумаги «Аэрофлота» и «Россетей», в зоне технической коррекции держатся бумаги TCS.

Акции «Полиметалла» летят вниз, в том числе и из-за заметной просадки цены на золото. Эта неделя для драгоценного металла оказалась крайне стрессовой, сейчас тройская унция золота стоит $1862 и продолжает терять вес. Золото попало в депрессивную зону из-за энергичного укрепления доллара США на мировой арене. Доллар всем срочно понадобился как защитный актив, раз мир накрывает второй волной пандемии коронавируса и конца-края этому пока не видно.

Российский рубль тоже в стрессе. Доллар к вечеру пятницы торгуется по 77,72 руб. и явно стремится к 78,00 руб., но это высоко даже для амбициозного «американца». За неделю американская валюта подорожал на 3% и явно будет стараться взлететь еще. Евро торгуется по 90,45 руб., сегодня евровалюта обновляла свой рекордный пик выше 90,56 руб. За неделю курс евро вырос на 1%, но и такого подъема при текущих ценах очень и очень много.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»