«Фридом Финанс»: На следующей неделе индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2835-3000 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон сегодня не стал поддержкой для российского рынка. Демократы в Конгрессе США подготовили пакет мер по поддержке экономики на $2,2 трлн, но до окончательного принятия законопроекта ещё далеко. S&P500, как и FTSE100 вблизи нулевой отметки, европейские биржи преимущественно в минусе. Настроения на российском рынке ухудшились. Индекс РТС по итогам дня потерял 1,8%, Мосбиржи – в рамках 0,5%. Неделя закончилась ощутимым падением – около 4% по РТС и 2% по индексу Мосбиржи. Хотя диапазон 2860-3000 пунктов наблюдается ещё с начала сентября.

Широко обсуждается решение центробанка Турции. Непрекращающееся падение лиры заставило резко повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п. до 10,25%. Действия регулятора Турции остановили падение лиры. К концу недели котировки снизились с 7,7 до 7,62 лиры за доллар США. В интервью Bloomberg замминистра финансов РФ Тимуром Максимовым заявил, что Россия намерена разместить облигации в евро вопреки текущей рыночной волатильности. Евро станет одной из основных валют для размещения госдолга.

Цены на нефть продолжают консолидироваться в районе $42/баррель. Отраслевая статистика США практически не повлияла на котировки. Ожидаем начала поставок из Ливии в объеме 0,25-1 млн б/с. Комментарии из МЭА позволяют предположить некоторое ухудшение прогноза спроса на нефть, также прогнозируется увеличение поставок из Ирака в октябре.

Пары доллар-рубль и евро-рубль перешли к снижению. Прохождение пика налоговых выплат в пятницу не оставило серьезных локальных драйверов поддержки для рубля. Пара доллар-рубль на основной торговой сессии установила новый локальный максимум 78,5 руб./$, евро в моменте достиг 91,26 руб./евро, снижаясь более чем на 1,5 рубля в течение дня, обе валютные пары в конце торговой сессии незначительно скорректировались. На следующей неделе ожидаем диапазон 76,4-79 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 88,5-91,47 руб./евро. Верхняя граница совпадает с максимумом февраля 2016 года.

Акции «Детского Мира» последний день торговались «с дивидендами», и по итогам дня подорожали на 1,3%. По решению ГОСА «Сбербанк» направит на дивиденды 422,4 млрд руб. или 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год (18,7 руб. на акцию). Сбербанк показывает скромную динамику, обыкновенные акции заканчивают день ниже нулевой отметки, привилегированные растут в рамках 0,1%. Транснефть пока по неподтвержденным данным также направит на дивиденды 50% чистой прибыли. «Префы» снижаются на 0,4%. Акционеры ВТБ на ГОСА одобрили выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 10% от прибыли. Акции ВТБ теряли в рамках 0,6%. Китай увеличил закупки газа, получаемого по «Силе Сибири» у «Газпрома», но негативом для акций стало предложение Минэнерго сократить дивиденды компании для целей региональной газификации. Акции снижаются на 2,4%.

Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшую неделю прежний: 2835-3000 пунктов.