ПСБ: Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В пятницу российский рынок продемонстрировал снижение на противоречивом внешнем фоне. Так давление на наши акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 41,7 доллара за баррель, а также динамика в Европе, где к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,2%. При этом в ходе первых часов торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,4% и 0,6% соответственно. На таком фоне к 18.25 мск индекс МосБиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2900 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Системы и Россетей, упавшие более чем на 3%. Из высоколиквидных бумаг выделим акции Газпрома, падение которых составило 2,3%, – инвесторы опасаются, что рост капзатрат компании, связанный с газификацией, приведет к сокращению дивидендных выплат. Лучше рынка торговались Яндекс и Новатэк, прибавившие 2,6% и 2,1% соответственно. Отметим, что индекс МосБиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от августовских максимумов, что говорит в пользу продолжения негативной динамики. В случае отступления рынка ниже поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов, целью снижения станет район 2700-2750 пунктов. Отменой данного сценария может послужить закрепление рынка выше 3000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,4%, поднявшись в район 78,2 рубля, евро прибавил 0,9%, торгуясь чуть ниже 91 рубля. Отметим, что основным фактором давления на рубль стала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем в ходе сегодняшних торгов понесли серьезные потери. При этом отступление рынка энергоносителей оказало дополнительное негативное влияние на национальную валюту. В результате пара доллар/рубль перешла в верхнюю половину диапазона 75-80 рублей. В случае сохранения негативного отношения к рисковым активам, в ближайшие сессии доллар может закрепиться выше 77,5 рубля, чему также поспособствует дальнейшее отступление цен на нефть.