ПСБ: Индекс МосБиржи на старте торгов попытается отыграть отметку 2900 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели мировые рынки могут продемонстрировать негативную динамику на ухудшении отношения инвесторов к рисковым активам.

Так, важным фактором продолжает выступать ситуация с распространением коронавируса. Вторая волна пандемии в Европе заставляет инвесторов опасаться восстановления карантинных ограничений, что окажет негативное влияние на экономику европейских стран и, соответственно, отразится на темпах восстановления мировой. В этой ситуации инвесторы будут сокращать свое присутствие в рисковых активах, что окажет на них давление.

Также важным фактором выступят новости по переговорам по новому пакету помощи американской экономике. В конце прошедшей недели появились слухи о возможном их возобновлении. Однако пока не видно готовности сторон идти на компромисс. Снижение вероятности принятия нового пакета помощи, который инвесторы уже заложили в котировки активов на ранней стадии обсуждения, будет стимулировать продажи.

Не стоит инвесторам забывать и о противостоянии между США и Китаем. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Это говорит о том, что напряжение в отношениях между странами продолжит расти. В результате, будут расти риски ухудшения торговых взаимоотношений между странами и введения в Штатах тарифов на китайские товары, что станет существенным негативным фактором для мировой экономики.

В рамках предстоящей недели также отметим макроэкономическую статистику. В среду инвесторы получат данные по окончательным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Китае, а в четверг в Европе и США. Плюс к этому, рынки обратят пристальное внимание на пятничные данные по рынку труда США – уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Учитывая новые ориентиры в политике ФРС на занятость, данная статистика будет активно отыгрываться инвесторами, пересматривающими на ее базе ожидания относительно действий американского регулятора.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Ведущие азиатские площадки, отыгрывая пятничную динамику в США и хорошие новости по вакцине от Johnson&Johnson, прибавляют в пределах 1,4%. В пределах 0,8% растут фьючерсы на основные американские индексы. Исключением выступает рынок энергоносителей, где преобладают продажи, что привело к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 42 долларов за баррель.

На таком фоне в начале сессии покупки в российских бумагах могут возобладать, что позволит индексу МосБиржи предпринять попытку возвращения выше 2900 пунктов. Отметим, что сдерживающим фактором могут выступить геополитические риски, что снизит интерес к нашим акциям. При этом в ходе торгов, в случае появления дополнительных негативных новостей по коронавирусу в Европе и возможному восстановлению карантинных ограничений в отдельных странах, настроения на мировых рынках ухудшатся, что поспособствует продажа на российском рынке и приведет к уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам у уровней пятничного закрытия. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в диапазоне 41-43 доллара за баррель, не даст поводов к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Однако и поводов для укрепления рубля в текущей ситуации игроки могут не увидеть. В результате, в ходе торгов пара доллар/рубль продолжит движение в верхней половине диапазона 75-80 рублей.