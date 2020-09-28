"Открытие": Отечественный рынок и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь

Андрей Кочетков, Ведущий аналитик брокерской компании банка "Открытие"

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Нефть торгуется в минусе, но промышленные металлы пытаются расти на фоне сильных данных по росту прибыли в промышленности Китая. Азиатские индексы также растут, хотя американские рестрикции оказывают давление на отдельных представителей полупроводниковой отрасли. Индекс доллара снижается, намекая на возможное завершение краткосрочной коррекции верх по доллару США. В этих условиях ждём от российского рынка консолидации или даже роста с попыткой выйти выше отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Сильно перепроданный рубль также может показать укрепление, как это демонстрируют валюты сырьевой группы. NZD, CAD и AUD отыгрывали у американского конкурента от 0,05% до 0,25%.

Итоги предыдущей недели

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 2951,79 п. до 2896,83 п., а РТС с 1228,64 п. до 1164,68 п. Пара EUR-USD упала с $1,1842 до $1,1631. Пара USD-RUB поднялась с 75,75 до 78,21, а EUR-RUB с 89,67 до 90,93. Нефть Brent подешевела с $43,25 до $41,92 за баррель. Золота на Comex подешевело с $1962,10 до $1866,30 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3319,47 п. до 3298,46 п.

Информационный фон прошедшей недели

Прошедшая неделя оказалась весьма сложной для рынков. Началось всё с очередных неприятностей для банков. В Минфине США могут начать предъявлять иски крупнейшим финансовым организациям за проведение сомнительных операций на $2 трлн в течение почти двух десятилетий. В ряде стран вернулись весьма жёсткие ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. В США представители ФРС прямым текстом говорят законодателям о необходимости новых стимулов, но пока сами законодатели не торопятся с компромиссами в условиях выхода предвыборной гонки за кресло президента на финишную прямую. На этом фоне американский доллар начал резко укрепляться, оказывая давление на широкий спектр активов. В России проблемы рынка во многом были связаны с инициативами Минфина пересмотреть льготы на трудно извлекаемую нефть, а также повысить НДПИ для добывающей отрасли. Рубль существенно ослаб, что уже начинает беспокоить аналитическое сообщество. Впереди конец месяца и квартала, а в октябре уже стартует очередной период корпоративных отчётов.

Важные макроэкономические события предстоящей недели

Япония начнёт неделю с публикации индекса опережающих экономических индикаторов. В Европе ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В США выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. В России откроется книга заявок на первичное размещение акций «Совкомфлот». Группа «Эталон» отчитается по МСФО за I полугодие.

Банк Англии сообщит во вторник данные по кредитованию. В еврозоне выйдет отчёт по потребительскому и деловому доверию, а также индексы экономических ожиданий и делового климата за сентябрь. В США появятся данные по внешней торговле товарами. Далее состоится публикация индексов цен на жильё S&P/CS. Выступят представители ФРС — президенты ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, вице-председатель ФРС Ричард Клорида, вице-председатель Рэндел Кворлс. Также выйдет индекс потребительского доверия от Conference Board, а закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Япония в среду может сообщить о росте промышленного производства за август на 1,5%. Китай опубликует индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики. Ожидается, что показатель в промышленности поднялся до 51,2 п. в сентябре с 51,0 п. в августе. Индекс PMI в производственной сфере от Caixin мог остаться на уровне 53,1 п., как и в августе. Цены на недвижимость в Великобритании могли подняться в сентябре на 4,5% в годовом выражении. Розничные продажи в Германии могли увеличиться на 0,5% за август. Ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Банк Англии опубликует протокол заседания монетарного комитета. Германия может сообщить о сохранении безработицы на уровне 6,4% в сентябре. Дефляция в еврозоне могла сохраниться на уровне -0,2%. В США ADP Services опубликует статистику по рынку труда. Ожидается, что в частном секторе американской экономики было создано 605 тыс. новых рабочих мест в сентябре. США опубликуют окончательную оценку ВВП за II квартал. Ожидается, что падение на 31,7% не будет пересмотрено. Далее выйдет Чикагский PMI, индекс незавершённых продаж на рынке жилья. Затем Минэнерго США отчитается о запасах нефти и нефтепродуктов. Выступят представители ФРС президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и управляющая ФРС Мишель Боумен. Ночью также будет говорить президент ФРБ Далласа Роберт Каплан. В России совет директоров «Магнита» обсудит вопросы стратегии развития. «Интер РАО» представит новую стратегию до 2030 года.

Китай в четверг будет отдыхать. В остальном мире начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере. Ожидается, что в еврозоне показатель за сентябрь составит 53,7 п. В Великобритании индекс в промышленности будет на уровне 54,3 п. В еврозоне также опубликуют данные по ценам производителей. Ожидается, что их падение в сентябре сократиться до -2,7% с -3,3% в августе. Безработица в еврозоне увеличится в августе до 8,1% по сравнению с 7,9% в июле. В США появится еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также цены личного потребления. Ожидается, что базовый индекс цен личного потребления ускорит рост до 1,4% в августе с 1,3% в июле. Далее в США выступление президента ФРБ Патрика Харкера, данные по расходам на строительство и показатель ISM в производственной сфере. Закроют день вновь выступления управляющей ФРС Мишель Боумен и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. В России состоится аукцион по продаже 49,3% акций «РосГосСтрах». Бумаги «Черкизово» будут торговаться последний день с дивидендами 48,79 руб на акцию, как и ВТБ с 0,00077 руб на акцию. Аналогичное событие в бумагах Сбербанка, по которым будет последний день с дивидендами 18,7 руб на штуку.

В пятницу Китай также отдыхает по случаю национального праздника. Япония может сообщить о росте безработицы в августе до 3,0% с 2,9% в июле. В США выйдут данные по рынку труда. Ожидается 850 тыс. новых рабочих мест и безработица на уровне 8,2% по сравнению с 8,4% в августе. Далее появятся уточнённые данные по заказам в обрабатывающей промышленности США. Будет опубликовано окончательное значение индекса потребительского доверия от Университета Мичигана. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер вновь будет говорить в публичном пространстве. Baker Hughes сообщит динамику активных буровых. Московская Биржа сообщит данные по объёму торгов за сентябрь.

Азиатские рынки в смешанном настроении

Китайская статистика продолжает показывать, как экономика выигрывает от дисциплины граждан. Прибыль в промышленности КНР показала рост в августе на 19,1% в годовом выражении. Впрочем, с начала года падение составляет 4,4%, что немного лучше спада на 8,1% в июле. Однако статистика — это далеко не главный фактор текущих торгов. Акции китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation были под давлением в Гонконге на новостях о том, что США наложили запрет на поставки для компании, ссылаясь на использование её продукции в военных целях. Японский производитель полупроводников Kioxia Holdings отложил первичное размещение акций из-за необходимости пересмотра корпоративных прогнозов, поскольку существенное влияние на бизнес оказывают американские рестрикции против китайской Huawei. В бумагах строительной Evergrande Group, напротив, бурный рост на заявлениях менеджмента о стабильности бизнеса и достаточности капитала. На валютном рынке сигналы пока остаются противоречивыми. Индекс доллара терял до 0,15%, но во многом из-за укрепления иены почти на 0,25% против валюты США. Усиление иены часто рассматривают в качестве признака выхода из риска. К мск:

NIKKEI 225 - 23398,90 (+0,84%),

Hang Seng - 23429,65 п. (+0,84%),

Shanghai Composite - 3223,02 п. (+0,11%),

EUR-USD - $1,163 (+0,0%),

GBP-USD - $1,277 (+0,2%),

USD-JPY – 105,28 (-0,27%),

Золото под давлением, но инвесторов это не смущает

Динамика резервов SPDR Gold Trust, как правило, указывает на долгосрочные ожидания инвесторов, а не на краткосрочные события рынка. За неделю они выросли с 1259,84 тонн до 1266,84 тонн. Меж тем, на прошедшей неделе жёлтый металл потерял около 5% своей стоимости. Тем не менее, настойчивые требования ФРС к Конгрессу по поводу новых фискальных стимулов, дабы регулятор мог продолжить масштабное количественное смягчение, говорят о дальнейшем размытии ценности доллара.

Основной темой для рынка нефти остаётся вторая волна COVID-19, в которой может захлебнуться весьма скромное восстановление глобального спроса на нефть. В ряде стран, включая Великобританию, Испанию, Францию, США, да и Россию, начинается возвращение ряда социальных ограничений, что неминуемо скажется на потреблении топлива. Меж тем, рынок обеспокоен возможным ростом предложения из Ливии, где на прошлой неделе была снята блокада с месторождений и экспортных терминалов. В США нефтяники увеличили за неделю число активных буровых на 4 единицы, как говорится в отчёте Baker Hughes, до 183 штук. Впрочем, есть и сигналы для роста на рынке нефти. Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась, угрожая нестабильностью во всём регионе. Норвежская Ассоциация Нефти и Газа также сообщает о потенциальной забастовке работников с 30 сентября, что может сократить производство нефти в стране на 900 тыс. бар. в сутки. К 9.00 мск: