«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 28 сентября в коридоре 1155-1175 пунктов

В пятницу, 25 сентября, основные западноевропейские торговые площадки закрылись разнонаправленно, американские рынки закрылись ростом. Российский рынок пошел против общей тенденции, и завершил торги снижением. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,55%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 2,04%. Среди лидеров снижения – «Система» (-2,87%) и «Аэрофлот» (-2,01%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,34%.

Утром понедельника биржи стран АТР дружно росли на 0,1-0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 309 п., на 0,7% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков способен прервать коррекцию на российском рынке акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2870-2925 пунктов, по индексу РТС — 1155-1175 пунктов.

Вслед за акциями в пятницу снизился и рубль на опасениях санкционных рисков. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 78,2075 руб. (+106,75 коп.), обновив максимумы с конца апреля. Европейская валюта выросла до 90,9300 руб. (+88 коп.), обновив максимум с февраля 2016 года. Утром понедельника нефть торговалась с умеренным понижением к уровням закрытия пятницы. Дополнительное давление на рубль может оказать обострение военного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 77,4-79,0 руб., для европейской валюты — 90,0-91,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»