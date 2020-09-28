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ПСБ: Рынок ОФЗ сохраняет устойчивость к ослаблению рубля благодаря мягкой ДКП

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
 
В пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне, спокойно отреагировав на продолжающееся ослабление рубля. За всю прошлую неделю доходность 10-летних ОФЗ выросла на 11 б.п., до 6,28% годовых. Котировки российских гособлигаций снизились вместе с большинством суверенных облигаций развивающихся стран на фоне роста числа инфицированных COVID-19 в мире и опасений введения новых ограничений, которые затормозят восстановление экономики.
 
Отметим, что при ослаблении рубля до текущих уровней в марте-апреле 10-летние ОФЗ торговались выше 6,8% годовых. От более сильной просадки в текущих условиях рынок ОФЗ поддерживает прошедшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБР и удешевление стоимости фондирования российских банков.   Ключевая ставка за 6 месяцев снизилась с 6,00% до 4,25%, максимальная ставка в топ-10 банков снизилась с 5,43% до 4,40% годовых.
 
На динамику котировок ОФЗ на этой неделе будет влиять статистика по COVID, публикация данных о занятости в США и уточненных PMI по крупнейшим странам, а также раскрытие планов Минфина РФ по объему заимствований в IV квартале. Сегодня в отношении рублевых облигаций формируется нейтральный внешний фон, но в течение недели не исключаем продолжения продаж рисковых активов глобальными инвесторами и ухода доходности 10-летних ОФЗ выше 6,30% годовых.

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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