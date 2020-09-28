ПСБ: Сегодня утром на рынках преобладают позитивные настроения

Учитывая внешний фон сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи предпринять попытку возвращения выше 2900 пунктов

Сегодня в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам у уровней пятничного закрытия

В течение недели не исключаем продолжения продаж рисковых активов глобальными инвесторами и ухода доходности 10-летних ОФЗ выше 6,30% годовых

Акционеры Сбербанка (ПОКУПАТЬ) утвердили дивиденды за 2019г в 18,7 руб. на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Доходность составляет 8,19% для обыкновенных акций и 8,47% для привилегированных акций от цен закрытия в пятницу. Поскольку дивиденды были ожидаемы и заложены в котировки акций, то текущая новость, на наш взгляд, не окажет влияния на их курсовую стоимость.

Газпром (ПОКУПАТЬ) не хочет сокращать дивиденды для финансирования социальной газификации – CFO - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Любой намек на снижение дивидендных выплат негативно для бумаг Газпрома, поскольку факт перехода к повышенным выплатам (итогом должно стать 50% от чистой прибыли по МСФО с 2022 г.) был основным драйвером роста фундаментальной стоимости компании. Тем не менее, на пресс-конференции по итогам финрезультата за 1 полугодие 2020 г. менеджмент озвучивал намерения следовать этим планам. Мы в базовый сценарий не закладываем, что дивидендный payout будет изменен. Наша рекомендация по Газпрому пока остается без изменений - покупать на долгосрок с таргетом 246 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия