«Фридом Финанс»: Акции Аэрофлота выглядят лучше рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 13:30 мск вырос на 1,3% в рамках динамики американских фондовых индексов. При этом рынок, по-прежнему, очень осторожно, «точечно» отражает в ценах рост котировок фьючерсов на нефть и натуральный газ, отмеченный на прошлой неделе. Вероятно, в данном случае рост капитализации компаний сдерживают неблагоприятные внутренние факторы, связанные с анонсированным правительством РФ ужесточением условий ведения бизнеса, прежде всего налоговых, для ТЭК и добычи. В пятницу председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что «Газпром» готов выполнить свои обязательства по газификации в 2021-2025 годах в полном объеме, и для этого компании не потребуется снижение дивидендов. При этом, «в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию «Газпром» рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго России) возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой. Рынок, возможно, воспринял эту информацию как признак того, что, исходя из позиции регуляторов, газовый монополист должен фактически самостоятельно профинансировать газификацию объемом порядка 2 трлн руб. за 10 лет, что эквивалентно в среднегодовому CAPEX за этот период в размере 11% EBITDA 2019 года.



Важно отметить, что после исключения бумаг Exxon из расчета Dow Jones Industrial Average, цены акций крупнейших американских нефтегазовых компаний также стагнируют, вопреки более благоприятной динамики цен на рынке углеводородов. Динамику американского рынка определяют опасения, традиционно вызванные сезоном ураганов и повышенным спрос на деньги и безрисковые активы связанным с завершением американского финансового года, а также ухудшением информационного фона. При этом, восстановление сырьевого рынка к началу сентября опередило восстановление широкого экономического спроса. В этой ситуации, для активизации покупок бумаг российского ТЭК, в том числе – акций ПАО «Газпром», рынку, возможно, требуется более уверенное повышение нефтяных котировок. В октябре показатели рыночной ликвидности традиционно испытывают улучшение динамики, что станет позитивным фактором для инвестиций в рисковые активы, рубль, российские акций. При этом, важно отметить, что – исходя, в частности из заявлений министра энергетики РФ Александра Новака на сентябрьском заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+(JMMC), майская сделка ОПЕК+2.0 по всей видимости исполняется участниками «на высоком уровне — больше 100%, и даже после перехода на второй этап сокращений». Эти факторы, возможно в значительной степени формируют в последние дни сравнительно позитивную динамику цен акций Лукойла, Роснефти, Сургутнефтегаза.



Благоприятное для широкого рынка улучшение рыночных ожиданий традиционно для последних кварталов отражается в динамике акций Аэрофлота. На фоне улучшение внешнего информационного и инвестиционного фона акции компании сегодня выглядят лучше рынка, отыгрывая с запозданием новости последних о возобновлении полетов в ряд ключевых для показателей выручки компании стран, включая Белоруссию и Казахстан.



В понедельник, во второй половине дня преобладают шансы снижения российского рынка под влиянием технических факторов и с учетом нестабильности спроса на американских площадках, отмеченной в сентябре. Но рынок сумел по итогам пятницы сохранить поддержку на отметке 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, ситуация на внешних рынках улучшилась, хотя несущественно, но шансы роста цен российских акций на текущей неделе вновь преобладают.