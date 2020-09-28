«Фридом Финанс»: Инвесторы готовятся к росту волатильности

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 25 сентября американские индексы завершили на мажорной ноте, но по итогам недели зафиксировали снижение. Индекс S&P 500 в пятницу повысился на 1,6%, достигнув 3298 пунктов, Dow Jones прибавил 1,34%, NASDAQ вырос на 2,26%. Свежих драйверов, вызвавших оптимизм, замечено не было. Макростатистика оказалась в рамках ожиданий. Технологический сектор выглядел сильнее широкого рынка благодаря уверенному росту акций FAANG без заметных корпоративных новостей.

Novavax (NVAX: +11,1%) сообщил о переходе на завершающий этап испытаний вакцины, а также о планах привлечь 10 тыс. добровольцев в Великобритании.

Квартальные результаты Costco (COST: -1,6%) оказались лучше ожиданий, но инвесторы решили зафиксировать позиции в перекупленных акциях компании. Amazon (AMZN: +2,5%) накануне представил новые продукты, в числе которых отмечаем облачный игровой сервис Luna.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. В числе возможных факторов, вызывающих оптимизм, стали комментарии Нэнси Пелоси в выходные о вероятности достижения компромисса по новому пакету фискальных стимулов. Вероятно, голосование по новой версии законопроекта состоится на этой неделе. Мы не ожидаем принятие законопроекта, но некоторый прогресс в переговорах может быть достигнут, что поддержит настроения инвесторов.

Также в выходные президент США выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на пост члена Верховного суда, а республиканцы в Сенате готовятся к быстрой процедуре одобрения. Оперативность в данном вопросе важна, так как она влияет и на сроки появления новых фискальных стимулов.

Главным событием недели станут предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые запланированы на вторник. Сегодня на этом фоне волатильность может увеличиться. Кроме того, в числе факторов роста волатильности отмечаем близость к концу 3 квартала.



Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,32%, китайский CSI300 добавил 0,26% и гонконгский Hang Seng поднялся на 1,04%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 добавляет 1,8%.



Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис увеличивается до 0,67%. Фьючерс на нефть Brent растет до $42. Золото снижается до $1850.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет демонстрировать склонность к росту и попробует достичь области 3360-3375.

Значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance увеличился до 13 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует признаки окончания коррекции, однако с уверенностью об этом можно будет говорить только при закрытии сессии выше уровня 3430 пунктов. Отмечаем развитие «бычьей» дивергенции по индикатору MACD, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения в краткосрочной перспективе. Тем не менее индикатор RSI все еще находится ниже нейтрального уровня, что заставляет проявлять осторожность.

29 сентября отчет по итогам 3-го квартала (заканчивается в августе) представит один из ведущих производителей элементов памяти в мире Micron (MU). Согласно консенсус прогнозу аналитиков, выручка Micron вырастет на 20,9% (г/г), скорректированный EPS увеличится почти в 2 раза и составит $0,98. Высокая динамика финансовых показателей ожидается на фоне устойчивого спроса и сильных ценовых трендов как в сегменте памяти NAND, так и в DRAM. Мы не ожидаем существенных отклонений результатов от средних прогнозных значений. Согласно нашей оценке, основная интрига для инвесторов заключается не в результатах за 3-й квартал, а в прогнозе на 4-й квартала текущего года – 13 августа CFO компании Дэвид Зинснер указал на ожидаемую слабость в последнем квартале года. Мы полагаем, что прогноз сильного спроса на несколько кварталов может оказать существенную поддержку котировкам компании, при этом сохраняем осторожный взгляд на ценовые тренды на рынке памяти в перспективе 12 месяцев.

1 октября квартальный отчет представит PepsiCo (PEP). Ожидается, что выручка по итогам квартала составила $17,2 млрд, без изменений к прошлогоднему значению за аналогичный период, а EPS уменьшится до $1,49 по сравнению с $1,54 годом ранее. В предыдущем квартале наблюдалось значительное снижение спроса на продукцию компании под влиянием пандемии COVID-19. В грядущем отчете инвесторы ожидают увидеть восстановление спроса. При этом менеджмент PepsiCo предупреждал о возможном продолжении снижения маржинальности из-за дополнительных расходов на соответствие требованиям эпидемиологической безопасности, а также из-за изменений в цепочке поставок, связанных с колебаниями спроса на продукцию в различных регионах. Компания пока не объявляла о сокращении расходов и инвестиций, что может говорить об уверенной финансовой позиции.

Также в четверг квартальные результаты опубликует Constellation Brands, крупный производитель алкогольных напитков. Ожидается, что выручка сократится на 6% и составит $2,2 млрд, при этом EPS уменьшится с прошлогодних $2,72 до $2,50. Компания показывает достаточно устойчивые результаты в кризис. Слабая посещаемость ресторанов и баров негативно отражается на выручке, но другие каналы продаж, в том числе покупки через сервисы доставки Instacart и Drizly, должны показать сильные результаты. Комментарии менеджмента по оптимизации портфеля брендов и прогнозы по спросу на алкогольную продукцию будут в фокусе внимания инвесторов.