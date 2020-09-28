СберБанк выступил организатором размещения «зелёных» облигаций РЖД на 100 млрд рублей

24 сентября СберБанк выступил организатором размещения бессрочных облигаций ОАО «РЖД» объёмом 100 млрд рублей. Это первая крупная сделка с «зелёными» облигациями на внутреннем долговом рынке. Средства от размещения пойдут на финансирование проектов экологически чистого транспорта.

Выпуск облигаций получил независимое заключение агентства «Эксперт РА» о соответствии принципам «зелёных» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зелёного» финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Средства от размещения пойдут на приобретение электровозов и электропоездов для пассажирских перевозок, строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, электрификацию участков пути, строительство очистных сооружений и на другие цели. Всё это поспособствует снижению воздействия на окружающую среду, в том числе через снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления СберБанка:

«Выпуск облигаций РЖД стал первым крупным рыночным размещением „зелёных“ облигаций на внутреннем долговом рынке и стал примером для других российских компаний. Рекордный за всю историю рынка объём размещения — 100 млрд рублей — говорит о высоком интересе инвесторов и огромном потенциале дальнейшего развития сегмента „зелёного“ финансирования. СберБанк в свою очередь будет и дальше участвовать в развитии российского рынка „зелёного“ финансирования. Это один из приоритетов нашей экологической ответственности. Кроме того, мы видим внушительный спрос со стороны наших клиентов на классические „зелёные“ кредитные продукты».