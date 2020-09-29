ПСБ: ПАО «Совкомфлот» объявило диапазон цен для приема заявок на первичное размещение своих акций

Он составил 105-117 руб. за акцию, или 1,33-1,49 долл. США (на 29 сентября 2020 г. курс ЦБ USD/RUB: 78,67).

Совкомфлот является одним из крупнейших в мире перевозчиков морских грузов и имеет 146 судов, из которых 83 – ледового класса. Общий дедвейт составляет 12,6 млн тонн, а чистая балансовая стоимость судов составляет 6,2 млрд долл. США.

Компания имеет высокую рентабельность EBITDA: по итогам 2019 года она составила 67%, что характерно для капиталоемких компаний, и умеренную долговую нагрузку. 99% выручки компании формируется в долларах США.

По итогам 1 полугодия компания показала сильные финансовые результаты. Этому способствовал рост ставок на фрахт танкеров в условиях низких цен на нефть, а также снижение курса рубля. Дополнительным фактором стало незначительное снижение объема морских перевозок в условиях пандемии, а также наличие долгосрочных договоров на фрахт.

Мы ожидаем, что по итогам 3 квартала компания покажет результаты не хуже аналогичного периода прошлого года. Ставки на фрахт остаются на высоком уровне, ввиду предпосылок на рост добычи нефти, а также увеличение запасов.

На данный момент компания имеет 1,966,697,210 обыкновенных акций. При текущем диапазоне цены 105-117 долл. за акцию и с учетом ожидаемого от инвесторов привлечения средств в размере 42,250 млрд руб., можно ожидать дополнительный выпуск 361-402 млн акций. Количество акций в обращении может составить 15-17%.

При указанном диапазоне цены и выпускаемом количестве акций, оценка акционерного капитала (equity value) составит 3,2-3,5 млрд долл. США. Компания выплачивает дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. По итогам 2020 года компания может выплатить дивиденды в размере более 220 млн долл. США. Таким образом, дивидендная доходность может составить 6,2-6,9%.

Мы ориентируемся, что EBITDA компании на конец 2020 года составит 1 млрд долл. США. При мультипликаторе EV/EBITDA для российских компаний в размере 5,9х, операционная стоимость бизнеса составит 5,9 млрд долл. США, а стоимость акционерного капитала составит 3,1 млрд долл. США (чистый долг на конец 1 полугодия 2020 года составил 2,8 млрд долл. США).

Но мы полагаем, что для Совкомфлота мультипликатор EV/EBITDA должен быть выше, в районе 6,9х, поскольку выручка компании более устойчива к неблагоприятной экономической конъюнктуре, менее зависима от цены на нефть, а риски снижения рубля играют в пользу компании. К тому же, компания практически не имеет сопоставимых конкурентов на российском рынке. При таком мультипликаторе операционная стоимость бизнеса составит 6,9 млрд долл. США., а рыночная капитализация будет в районе 4,1 млрд долл. США.

Среднее значение мультипликатора P/E для российских компаний составляет 11,7х в 2020 г. При таком мультипликаторе оценка компании получится в районе 4,1 млрд руб.

Мы отмечаем, что предложенная оценка размещения акций ниже балансовой стоимости судов в размере 6,2 млрд долл. США. Учитывая, что средняя оценка мультипликатора P/BV для российских компаний составляет 0,7х, капитализация компании должна составить 4,3 млрд долл. США.

Таким образом, справедливая стоимость акционерного капитала находится в диапазоне 4,1-4,3 млрд долл. США.

На российском фондовом рынке ощущается слабость новых инвестиционных идей. Мы полагаем, что дополнительным фактором спроса на акции станет то, что инвесторы будут диверсифицировать или ребалансировать свой портфель в пользу Совкомфлота. Ожидаем, что после первичного размещения потенциал роста составит 25%, а наша целевая цена по бумаге составляет 145 рублей за акцию.